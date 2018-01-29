29.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ДНР для восстановления связи МТС предложили установить воздушный мост с Россией

Министр связи ДНР Виктор Яценко предложил установить воздушный мост с городом Ростов-на-Дону Российской Федерации для восстановления в Республике мобильной связи оператора «Vodafone».

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Об этом он заявил сегодня в ходе брифинга, состоявшегося в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По ходу своего выступления во время брифинга Виктор Яценко обратился к компании «Vodafone» с предложением о дальнейшем сотрудничестве.

«Так как украинское законодательство запрещает компании «Vodafone» вести какую-либо коммерческую деятельность на территории ДНР, несмотря на то, что все эти годы карточки оператора МТС отлично продавались на территории Республики, мы в очередной раз хотим сделать официальное предложение компании «Vodafone» (МТС Украина), и распространить его через средства массовой информации.

Мы имеем техническую возможность принимать их сигнал в городе Ростов-на-Дону. Основным бенефициаром компании «Vodafone» является компания «МТС Россия», и если им запрещено вести какие-либо контакты с представителями ДНР, то мы предлагаем забирать сигнал в Ростове-на-Дону и далее вести его уже по магистральным линиям, расположенным глубоко в тылу территории ДНР», – предложил Виктор Яценко.