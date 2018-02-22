22.02.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В ДНР готовят ответку киевским «реинтеграторам»


Закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса», подписанный вчера Петром Порошенко, узаконивает военные преступления Киева против мирных жителей Донбасса.

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Об этом сегодня заявил Глава Республики Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей и даёт полную свободу на нарушение конституции Украины», − заявил глава ДНР.

Отвечая на вопрос журналиста, Александр Захарченко отметил, что в республике принятие этого закона не оставят без последствий.

«Мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей и руководства страны», – пообещал глава ДНР.

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