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В ДНР готовят ответку киевским «реинтеграторам»
Закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса», подписанный вчера Петром Порошенко, узаконивает военные преступления Киева против мирных жителей Донбасса.
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Об этом сегодня заявил Глава Республики Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей и даёт полную свободу на нарушение конституции Украины», − заявил глава ДНР.
Отвечая на вопрос журналиста, Александр Захарченко отметил, что в республике принятие этого закона не оставят без последствий.
«Мы сделаем Народный трибунал, который будет осуждать действия карателей и руководства страны», – пообещал глава ДНР.
Метки: "реинтеграция Донбасса", Александр Захарченко, военные преступления ВСУ, ДНР
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