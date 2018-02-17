17.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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В ДНР ликвидировали двух украинских диверсантов, ещё одного взяли в плен

Сегодня ночью украинские диверсанты предприняли попытку пробраться на территорию республики. В результате неудачной операции, военнослужащие ВСУ понесли потери.

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Об этом сегодня на брифинге заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В то время, как в Мюнхене Порошенко пытается убедить международную общественность в стремлении Украины установить мир в Донбассе, командование ВСУ продолжает выполнять его приказы и делать всё, чтобы это шаткое перемирие перевести в широкомасштабные боевые действия.

Сегодня ночью украинские оккупанты предприняли очередную вылазку диверсионно-террористической группы. Так, с позиций в районе населённого пункта Пески группа украинских боевиков из 57 отдельной мотопехотной бригады под командованием военного преступника Головашенко, в количестве 8 человек, пыталась провести боевую вылазку. Благодаря бдительности наших защитников, противник был остановлен на подступах к позициям. Ведением огня из стрелкового оружия уничтожены не менее двух украинских боевиков, двое ранены. Один из диверсантов, Василий Жемелинский, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», − рассказал он.

Также, по информации от пленного украинского солдата, стало известно, что украинские миномётчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения обстреливают мирных жителей Донбасса.

«Пообщавшись с ним, выясняются интересные подробности. Украинские оккупанты пересиживают уже второй срок в окопах, ожидая смены. От безделья процветает алкоголизм и наркомания. Так, вчера вечером группа военнослужащих 34-го батальона 57-й бригады, употребив палёного алкоголя, решила заработать медали перед убытием из зоны так называемой АТО. Пленный украинский боевик рассказал, что в таком же невменяемом состоянии миномётчики 57-й бригады обстреливают населённые пункты Республики», − подытожил Даниил Безсонов.