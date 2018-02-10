10.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР наглядно показали, как Миссия ОБСЕ перевирает официальные отчёты

Данные, которые сотрудники Миссии ОБСЕ предоставляют в своих отчётах относительно обстрелов в Донбассе, в англоязычной и русскоязычной версиях кардинально разнятся.

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Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время брифинга Эдуард Басурин отметил, что 7 февраля с позиций 54 омбр ВСУ в районе Светодарской дуги был осуществлён обстрел позиций ВС ДНР северо-восточнее населённого пункта Логвиново из РСЗО «Град», при этом было выпущено 180 реактивных снарядов. В отчёте Миссии ОБСЕ за 8 февраля данный факт подтверждается, однако только в его англоязычной версии.

Однако данные, размещённые в русскоязычном варианте отчёта, разнятся с оригинальными:

«В русскоязычном варианте отчёта, размещённого на официальном сайте ОБСЕ, 60 исходящих пусков реактивных снарядов с позиций в районе 5-7 км северо-восточнее населённого пункта Светлодарск, где размещены подразделения ВСУ, читаются как 60 взрывов, оценённых выстрелами из РСЗО «Град»», — подчеркнул он.

«Возникшие сложности перевода украинские пропагандисты поспешили обратить в свою пользу, и преподнесли в СМИ, как фиксацию Миссией ОБСЕ обстрела армией ДНР по позициям ВСУ, в очередной раз полностью извратив смысл.

Хочу обратиться к руководству ОБСЕ с просьбой осуществлять более качественный контроль над должностными лицами, занимающимися переводом отчётов Миссии на русский язык, а также указывать формулировки «исходящие выстрелы» и «входящие разрывы», чтобы не давать повода украинским лжеСМИ манипулировать аудиторией», — подытожил Басурин.