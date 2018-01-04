04.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В ДНР не исключают мартовского обострения на фронте

«Новогоднее перемирие» пока что проходит без каких-либо провокаций и в целом соблюдается. Однако, по уже устоявшейся за четыре года тенденции ВСУ могут начать новый виток военных действий уже весной, приурочив их к срыву президентских выборов в РФ.

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Таким мнением с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов («Гудвин»).

«Новый год прошёл относительно спокойно. Вообще, «новогоднее перемирие» на моей памяти, наверное, самое спокойное. У нас даже один день был полностью без нарушений. А так, в среднем два-три нарушения в сутки. Если мы знаем, что за 2017 год это – четвёртое перемирие, то «новогоднее» – самое спокойное. Можно сказать, что тишина относительно соблюдается. Остаётся надеяться, что так и продолжится», – заявил Даниил Безсонов.

Комментируя информацию от НМ ЛНР о приказе украинского военного командования захватывать территорию «серой зоны», Гудвин не исключил подобной возможности, однако отметил, что на Донецком направлении такой тенденции не наблюдается:

«Разведка бы уже доложила. Пока никаких движений с украинской стороны на территорию ДНР не наблюдается».

«За четыре года мы уже знаем, чего стоит ждать от некоторых тенденций. Например, если в зону «АТО» приезжает иностранная делегация, то начинается обострение ситуации и провокации с украинской стороны. Если руководство Украины едет в Европу просить очередные подачки, то мы видим, что украинская сторона также идёт на обострение. Кроме этого мы знаем, что любые политические, глобальные события сопровождаются обострением. Каждый год одно и то же, поэтому, я думаю, что, возможно, в феврале-марте, как и в прошлом году, может быть обострение. Учитывая, что Украина считает страной-агрессором Россию, то возможна эскалация конфликта под президентские выборы в РФ», – подытожил Даниил Безсонов.