28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

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В ДНР обещают обломать зубы Украине даже с американскими Javelin

Оснащая Украину наступательным летальным вооружением, американское руководство подталкивают Киев к развязыванию полномасштабной войны.

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Об этом во время встречи с журналистами заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США через Канаду открыли «форточку», через которую будут официально продавать летальное оружие Украине. Я считаю, что тем самым США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны. То оружие, «джавелины», по которым уже подписан бюджет и согласовано количество пусковых установок, ракет, это не оборонительное оружие, а наступательное. Для выбивания, уничтожения бронетехники противника в ходе либо наступления, либо оборонительных боёв», – заявил глава ДНР.

Он также отметил, что необходимость закупки такого вооружения вряд ли может свидетельствовать о миролюбивых планах Киева.

«Если они это оружие покупают, значит собираются наступать сами. И этим оружием США подталкивают Украину к войне. Здесь сходятся некоторые векторы желаний: США хотят войны, и Украине деваться некуда, им нужна война», – отметил руководитель республики.

Он заверил журналистов, что ДНР в состоянии дать достойный отпор украинской агрессии.

«Мы победили, мы дух им сломали. Наши вооружённые силы находятся в очень хорошем и техническом оснащении, и материальном. Самое главное, мы воюем уже четвёртый год, у нас хорошо подготовленные офицерские кадры», – резюмировал Захарченко.