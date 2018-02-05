05.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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В ДНР обвинили «Мегафон» в сотрудничестве с врагами республики

Российская телекоммуникационная компания «Мегафон», предоставляющая услуги сотовой связи, заключила многомиллионный контракт с украинской поп-группой, выступающей в поддержку действий украинской армии в Донбассе.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет советник главы ДНР Александр Козаков.

«А мне всё равно интересно: наши мега-корпорации — это государство в государстве? С собственной внешней политикой? Вот «Мегафон», который заплатил десятки миллионов рублей за рекламный ролик украинской группе «Время и стекло», это нормально? Просто напомню, что солист группы собирал команды для оказания помощи «воинам АТО» (по-нашему — карателям, уничтожающим народ Донбасса), безобразным образом троллил «ватников» и т.д», — напомнил Казаков, дав ссылку на концерт, где руководитель группы аплодисментами предложил поддержать боевиков «АТО».

При этом он напомнил, что «Мегафон» отказывается работать в российском Крыму.

«То есть, с точки зрения корпорации «Мегафон», — если кто забыл, то это российская компания — Крым не наш (ну по крайней мере — не их), а пособники АТО — лица компании (подчеркну ещё раз — российской). Друзья, а вам не кажется, что такое поведение российской компании должно стать поводом для того, чтобы обложить её дополнительным (индивидуальным) налогом на поддержание нашей оборонки? Ну как минимум? Или обязать её оказать поддержку мобильному оператору ДНР? Хотя бы для того, чтобы понять, «Мегафон» — российская компания, или нет?», — пишет советник главы ДНР.

Также Казаков разместил скрин записи лидера группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего в Twitter c грязными оскорблениями в адрес сторонников республик Донбасса.