27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР оценили итоги обмена пленными с Украиной

В 17:50 (мск) завершился обмен пленными между ДНР и Украиной. Как сообщал ранее корреспондент «ПолитНавигатора», он проходил на территории ДНР вблизи города Горловка. Как заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, «обмен состоялся на 80%», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Морозова уточнила, что одна пленная украинская военнослужащая отказалась возвращаться на территорию Украины и предпочла остаться в Республике.

Среди пленных, которых украинская сторона передала Республике, было много женщин. По их словам, они были задержаны не за участия в боевых действиях, а за различные акции протеста на подконтрольной Украине территории. Некоторые из вернувшихся в Донбасс не могли сдержать слёз на обмене.

До этого Киев попытался сорвать процесс обмена пленными, вовремя не перекрыв дорогу с КПП «Майорск». Сама процедура верификации обмениваемых Луганском и Киевом лиц проходила по настоянию украинской стороны в районе пункта пропуска «Майорск». При обмене первой группы в количестве 16 человек украинская сторона настаивала совершить обмен на её территории за контрольно-пропускным пунктом «Майорск».

В 16:00 ЛНР и Украина завершили процесс обмена.

Предварительные цифры обмена пленными в Донбассе:

ДНР передала Киеву 58 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в ДНР возвращаются 165 человек.

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в ЛНР возвращаются 73 человека.