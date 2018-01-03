 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

В ДНР отмечают Новый Год, несмотря на войну


Несмотря ни на что, в ДНР вовсю проводят празднования в честь наступившего Нового года. Так, даже спустя два дня после главного праздника года, центральная площадь Донецка остаётся полностью заполненной людьми, передаёт корреспондент «ПолитНавитора».

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В центре столицы ДНР, несмотря на военное положение, вовсю проходят массовые гуляния: всё началось с торжественного открытия главной ёлки Республики, состоявшегося, несмотря на многочисленные обстрелы и провокации со стороны ВСУ, и продолжилось массовыми гуляниями в честь наступившего Нового 2018 Года. Даже сегодня люди со всей Республики продолжают съезжаться в Донецк, чтобы провести время со своей семьёй и отметить новогодние праздники.

Напомним, что  в центре Донецка на главной площади города ещё 23 декабря была установлена ёлка, для украшения которой использовали более 100 метров гирлянд.

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