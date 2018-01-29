29.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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В ДНР появилось новое вооружение, способное накрывать ВСУ прямо в окопах

Донецкая Народная Республика продолжает разрабатывать новое вооружение оборонительного характера с целью сдерживания ВСУ на подступах к позициям ВС ДНР.

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Соответствующее видео было размещено на телеграмм-канале «WarGonzo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящий момент данное вооружение названия не имеет, но в скором времени оно будет придумано. Данное устройство позволяет забрасывать гранату Ф-1 на 600 метров. Стоит отметить, что подготовленный солдат может бросить гранату только на 50 метров.

Это вооружение мы создали на базе 60мм-миномёта. В специальное устройство вставляется граната, и с помощью миномёта выстреливается в сторону противника.

Время детонации гранаты Ф-1 составляет 3,5 секунды, после выстрела гранаты из миномёта, она детонирует в воздухе, как раз над окопами противника, и сверху накрывает живую силу неприятеля осколками», − рассказал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев с позывным «Ташкент».