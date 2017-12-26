 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

В ДНР предложили украинцам пострелять из пушки по воробьям


Поставки США Украине противотанкового оружия Javelin не предоставят Киеву какого-либо преимущества над республиками Донбасса.

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Об этом во время брифинга в Донецке заявил официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот смотрите, Javelin рассчитан на уничтожение бронетехники противника, но если по Минским соглашениям нашей техники там нет, по чём они будут стрелять? Разве что по воробьям. Пусть американцы поставляют Javelin, а украинцы пусть ещё научатся из него стрелять», − сказал Басурин.

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