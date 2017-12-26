26.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
|1 924 просмотров
В ДНР предложили украинцам пострелять из пушки по воробьям
Поставки США Украине противотанкового оружия Javelin не предоставят Киеву какого-либо преимущества над республиками Донбасса.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом во время брифинга в Донецке заявил официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот смотрите, Javelin рассчитан на уничтожение бронетехники противника, но если по Минским соглашениям нашей техники там нет, по чём они будут стрелять? Разве что по воробьям. Пусть американцы поставляют Javelin, а украинцы пусть ещё научатся из него стрелять», − сказал Басурин.
Метки: Javelin, конфликт в Донбассе, Эдуард Басурин
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
17:38 26 декабряЗахарченко помиловал украинских военнопленных
17:15 26 декабряНа Украине передумали взрывать телевышку в Донецке
17:02 26 декабряТелеканалы украинизировались на 98 %
16:46 26 декабряПеред Новым годом Полторак похвастался в картинках своими достижениями
16:29 26 декабряПутин знал, что на Януковича нельзя положиться
16:26 26 декабряНа Украине подтвердили: летальное оружие из США уже поступило в ВСУ
16:14 26 декабряОдесситы поднимаются на протест в день визита Порошенко
16:13 26 декабряУкраинская Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль
16:00 26 декабряАдминистрация Трампа «потеряла невинность» на Украине
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
15:14 26 декабряСовет Федерации порадовал жителей Крыма
14:59 26 декабряСША лишь используют Украину — киевский дипломат
14:46 26 декабряВ Киеве считают, что войну с Россией выгоднее вести неофициально
14:36 26 декабряВ ДНР предложили украинцам пострелять из пушки по воробьям
14:30 26 декабряУкраинские бабы еще нарожают — кредо генералов ВСУ
14:15 26 декабряСБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от обмена
14:00 26 декабряСовфед РФ ударил заявлением по фашиствующей Латвии
13:48 26 декабряДепутат рассказал, как в 2014 году Порошенко на свою голову послушал Гелетея
13:23 26 декабряВ Киеве паникуют: созревает Закарпатская народная республика
13:06 26 декабряНа Украине снимут фильм про союз бандеровцев и поляков
12:38 26 декабряУкраину поставили на счетчик
12:27 26 декабряОливье «по-украински»: как на Украине встретят Новый год
12:03 26 декабряТымчук шокирован возросшим уровнем артиллерии ЛДНР
11:41 26 декабряТелезрительница шокировала украинскую студию, призвав к воссоединению с Россией
11:17 26 декабряЗахарченко рассказал, как в ДНР поступали с украинскими срочниками в котлах
11:03 26 декабря«Бедность не порок». Возможное ближайшее будущее российских олигархов
10:54 26 декабряБывший АТОшник похвастался, как обстреливал город из миномёта
10:41 26 декабряНа Украине хотят приравнять русских к нацистам
10:18 26 декабряПорошенко потерял поддержку во всех регионах страны
9:56 26 декабряС Россией у нас война — рупор американских неоконсерваторов
9:36 26 декабряМалограмотного украинского солдата лучше не подпускать к Javelin — СМИ
9:02 26 декабряКиев пытается максимально втянуть США в войну на Донбассе
8:26 26 декабряУкраина задыхается под тяжестью неподъемных долгов
7:55 26 декабряУкраинский депутат рассказал, как Турчинов наложил в штаны
23:04 25 декабряНеожиданно: Экс-главарь «Айдара» осудил поставку Джавелинов и действия министра-американки
22:46 25 декабряЗавтра в Киеве – новый экшн от Саакашвили
22:33 25 декабряА нас за що? Митрополит УПЦ МП, заигрывавший с бандеровцами, внезапно «прозрел»
22:15 25 декабряТурчинов отнёс Грузию, Сербию, Россию и Афон к «нецивилизованному миру»
21:48 25 декабряКак «сшить Украину», чтобы во Львове поняли?
21:20 25 декабряВ ОБСЕ озабочены условным сроком убийцы украинского журналиста
21:06 25 декабряУ Авакова определили, где в Киеве наибольший разгул криминала
20:56 25 декабряЦИК РФ отомстил Навальному за испорченный выходной
20:45 25 декабряУбегая от вооруженного пьяного соседа киевлянин прыгнул в сугроб с 7-го этажа и выжил
20:32 25 декабряПьяный одессит пытался заехать на Peugeot в супермаркет
20:25 25 декабряУкраинки устроили секс-скандал в Ватикане, требуя от Папы разрешить аборты
20:12 25 декабряПапа Римский хочет задуть «ветры войны» над Украиной
20:00 25 декабряПодчиненные Климкина отметили в Кишиневе «столетие украинской дипломатии»
19:46 25 декабряУкраинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными
19:30 25 декабряПатриарх Кирилл может стать главным миротворцем Донбасса
19:15 25 декабряСБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от возможности обмена
19:00 25 декабряОбмен пленными для Киева – вынужденная мера под давлением политических обстоятельств
18:46 25 декабряС миру по нитке: Турция раскошелилась на 3 миллиона долларов для ВСУ
18:23 25 декабряЭдуард Басурин: Есть большая надежда, что наши военнопленные будут встречать Новый Год дома
18:10 25 декабря«Первый тост — за Холокост»: Одесса проснулась с антисемитскими надписями
18:08 25 декабря«Пусть меня убьют, но я выйду»: Одесса поднимается на защиту памятника Екатерине
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
15:14 26 декабряСовет Федерации порадовал жителей Крыма
7:55 26 декабряУкраинский депутат рассказал, как Турчинов наложил в штаны
16:04 25 декабряУкраина собралась «кошмарить» Adidas в Крыму
14:53 25 декабряВарламов признал Севастополь самым красивым городом России
23:33 24 декабряКиев призывает Крым слушать украинскую пропаганду – «чтобы соседи не знали»
17:25 22 декабряЗа действия добробатов в Донбассе должны ответить киевские власти
15:22 22 декабряДжонсон готов ходить «по черчиллевским местам» в Тегеране, но не в Ялте
18:07 21 декабря«Хозяин Закарпатья» хочет первым делом вернуть Донбасс, а Крым оставить на потом
9:25 21 декабряУкраина решила подобраться к России через инвалидов и секс-меньшинства
16:10 20 декабряСтроители соединили Крым с Таманью автомобильной аркой
15:39 20 декабряПеремога превращается в зраду: Ляшко ошарашен голосованием в ООН по Крыму
15:10 20 декабряУкраина обделалась в ООН
14:40 20 декабряСуд недоотменил украинский приговор лидеру Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия»
13:24 20 декабряЗнаменитый завод «Новый свет» продан в частные руки
11:46 20 декабря«Крым наш» закричал российский народ, а не Путин» — прозрение Ганапольского
11:20 20 декабряВ Крым заходят инвесторы с Ближнего Востока
15:05 19 декабряСозданный при Украине кооператив испохабит живописные горы под Севастополем
13:08 19 декабряНа Собчак посмотрите — А меня за що?!
11:47 19 декабряМнение: Мининформ Крыма надеется закидать украинские телевышки шапками
20:47 18 декабряВ Киеве предложили крымчанам анонимно жаловаться по скайпу на тяжелую жизнь в России
18:28 18 декабряВ Симферополе вышло на финишную прямую строительство нового терминала аэропорта
15:01 18 декабряОвсянников не справился в Севастополе и готовится покинуть свой пост, — московский политолог
12:38 18 декабряПольша требует вооружить Украину для войны в Крыму
23:46 17 декабряСаакашвили: Украинский Крым будет круче, чем Нью-Васюки
23:16 17 декабряСаакашвили выдал компромат о Крыме и украинской верхушке
22:55 17 декабряИслямов проболтался: У меджлисовцев в 2014 были «Калаши», но, якобы, мало
22:07 17 декабряЧийгоз озвучил сенсационные данные о сдаче Крыма украинской верхушкой
21:51 17 декабряФантазии меджлисовцев: Порошенко – в камуфляж и на границу с Крымом
21:30 17 декабряИслямов огласил план завоевания российского Крыма
21:22 17 декабря«Наши три МИГа за 15 минут уничтожат весь российский флот»
16:12 17 декабряПользователи интернета проголосовали за Крымский мост
19:38 16 декабряКива обвинил боевиков Ислямова в грабеже фермеров на Херсонщине
15:18 15 декабряНа границе с Крымом местные разоружили ВСУ-шника и ворвались на блокпост
13:23 15 декабряЛавров уделал посла Франции в споре о Крыме
22:43 14 декабряПосол США в России ответил россиянам на вопрос «Чей Крым?»
15:30 14 декабряПутин не исключил нового объединения Украины и России
13:32 14 декабряСтало понятно, зачем Путин вернул морским офицерам кортики
13:13 14 декабряМировое сообщество ожидает распада Украины, чтобы признать Крым российским
12:52 14 декабряКрым не объединят с Севастополем до 2024 года
11:28 14 декабряУкраинский генерал: Могли удержать весь Крым за исключением Севастополя
9:04 14 декабряПроцесс пошел: Очередная страна ЕС заходит в Крым с крупными инвестициями
23:19 13 декабряПризнание АТО-шника: Крым сдали за деньги, войну в Донбассе развязал Киев
18:09 13 декабряУ Лаврова напомнили миссии ООН, чей Крым
15:50 13 декабряСтало известно дата, когда по Крымскому мосту проедет первая машина
15:29 13 декабряГосдума сняла с рассмотрения закон о запрете раздела Черноморского флота
15:06 13 декабря«Военное обозрение»: Герою Русской весны должна быть возвращена свобода
14:21 13 декабряМеджлис жалуется, что Россия не поддается на ультиматумы
12:04 13 декабряВоенный путь при поддержке Запада: У Порошенко раскрыли план по Крыму и Донбассу
8:26 13 декабряОбладатель «Оскара» назвал «дикой несправедливостью» прошлый украинский статус Крыма
17:08 12 декабряДжемилев в недоумении: при «оккупантах» в Крыму выросло население
15:13 12 декабряСлова Собчак обернулись для Украины большими неожиданностями
14:10 12 декабряУкраина объявила об аресте четырех тысяч предприятий в Крыму
23:15 11 декабря«Я знаю число, когда через Крымский мост проедет первый автомобиль»
10:57 11 декабряМИД Израиля отказался признать украинский статус Крыма
17:38 26 декабряЗахарченко помиловал украинских военнопленных
17:15 26 декабряНа Украине передумали взрывать телевышку в Донецке
14:36 26 декабряВ ДНР предложили украинцам пострелять из пушки по воробьям
14:30 26 декабряУкраинские бабы еще нарожают — кредо генералов ВСУ
13:48 26 декабряДепутат рассказал, как в 2014 году Порошенко на свою голову послушал Гелетея
12:03 26 декабряТымчук шокирован возросшим уровнем артиллерии ЛДНР
11:17 26 декабряЗахарченко рассказал, как в ДНР поступали с украинскими срочниками в котлах
10:54 26 декабряБывший АТОшник похвастался, как обстреливал город из миномёта
9:36 26 декабряМалограмотного украинского солдата лучше не подпускать к Javelin — СМИ
9:02 26 декабряКиев пытается максимально втянуть США в войну на Донбассе
23:04 25 декабряНеожиданно: Экс-главарь «Айдара» осудил поставку Джавелинов и действия министра-американки
19:46 25 декабряУкраинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными
19:30 25 декабряПатриарх Кирилл может стать главным миротворцем Донбасса
19:15 25 декабряСБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от возможности обмена
19:00 25 декабряОбмен пленными для Киева – вынужденная мера под давлением политических обстоятельств
18:23 25 декабряЭдуард Басурин: Есть большая надежда, что наши военнопленные будут встречать Новый Год дома
17:43 25 декабряВ ДНР уверены, что накануне обмена пленными от Киева можно ждать чего угодно
17:30 25 декабряНесмотря на договорённости об обмене пленными, на Украине идут все новые аресты
17:06 25 декабряПод прикрытием «новогоднего перемирия», ВСУ планируют совершить диверсию на Донбассе
15:26 25 декабряНа Луганщине украинские военные захватили дом, а его жильцов выставили на улицу
13:20 25 декабряСтало известно, что Порошенко, подняв в воздух боевую авиацию, сорвал практически решенный вопрос о мире
13:02 25 декабряВ ЛНР сорвали планировавшийся ВСУ обстрел республики
12:49 25 декабряСтала известна дата обмена пленными между Украиной и ЛДНР
12:07 25 декабряВ Госдуме заговорили о признании независимости республик Донбасса
11:31 25 декабряУкраинские солдаты продолжают переходить на сторону ДНР
11:21 25 декабряСепар против укропа
11:02 25 декабряНа украинском ТВ пришли к выводу, что нужно идти на уступки Донбассу
9:51 25 декабряПора возвращать Донбасс под контроль Киева — у Порошенко ликуют после новости о поставках Javelin
22:27 24 декабряРоссийский сенатор – украинским военным: «Только рыпнитесь – сожжём вас на***»
22:18 24 декабряПорошенко закатил пьянку, когда на фронте гибли солдаты
22:14 24 декабряМомент истины: Гордон отказался ехать в АТО
20:25 24 декабряНа Майдане боевики «Азова» набросились на пропагандиста Порошенко
19:17 24 декабряЧто-то чувствуют: Тука заявил, что «ваты» в Киеве не меньше, чем в Донбассе
18:01 24 декабряУкраинские боевики на передовой вышли из-под контроля командования
16:59 24 декабряВСУ обстреляли ДНР вопреки «Рождественскому перемирию»
16:54 24 декабряВ Донецке создадут сайт о погибших героях-ополченцах
16:12 24 декабряВСУшнику, попытавшемуся спрятать украденные боеприпасы, оторвало руки
0:33 24 декабряПлохие новости для Киева: В ЛДНР появится высокоточное современное оружие
0:15 24 декабряНазван поселок, ставший костью в горле «Правого сектора»
14:09 23 декабряВашингтон и Киев напрасно забывают, что сказал Путин о Донбассе
12:28 23 декабряВперёд, на Донецк: США дали Порошенко отмашку на силовой сценарий
10:54 23 декабряГлавная ёлка Донецка открылась, несмотря на обстрелы: Опрос жителей ДНР
10:46 23 декабряКак только наступило «перемирие», ВСУ открыли огонь по жителям Донбасса
23:19 22 декабряВ Киеве ожидают, что австрийцы и финны развалят правящую коалицию в Раде
21:22 22 декабряКлимкин собрался встретить новый год на Донбассе в компании немца
20:34 22 декабряВ столице ДНР в тестовом режиме запустили собственный 3G интернет
19:32 22 декабряУкраинские власти оставили без тепла жителей Луганщины
18:23 22 декабряНа Донбассе погибло 85 мирных жителей с начала года — ОБСЕ
17:54 22 декабряВ ДНР ответили на предложение Порошенко
17:25 22 декабряЗа действия добробатов в Донбассе должны ответить киевские власти
16:45 22 декабряКиев преследует жителей ЛНР, решивших поехать на Украину навестить задержанных родственников
16:30 22 декабряСтал известен полный сценарий украинской провокации на Донбассе
13:02 22 декабряУкраина делит шкуру неубитого медведя: «Луганск не будет столицей области»
12:50 22 декабря«9 месяцев в психушке»: Жириновский раскрыл тайну Явлинского
11:33 22 декабряОтвет американцам: В ДНР презентовали собственную снайперскую винтовку
17:38 26 декабряЗахарченко помиловал украинских военнопленных
17:15 26 декабряНа Украине передумали взрывать телевышку в Донецке
17:02 26 декабряТелеканалы украинизировались на 98 %
16:46 26 декабряПеред Новым годом Полторак похвастался в картинках своими достижениями
16:29 26 декабряПутин знал, что на Януковича нельзя положиться
16:26 26 декабряНа Украине подтвердили: летальное оружие из США уже поступило в ВСУ
16:14 26 декабряОдесситы поднимаются на протест в день визита Порошенко
16:13 26 декабряУкраинская Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль
16:00 26 декабряАдминистрация Трампа «потеряла невинность» на Украине
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
14:59 26 декабряСША лишь используют Украину — киевский дипломат
14:46 26 декабряВ Киеве считают, что войну с Россией выгоднее вести неофициально
14:36 26 декабряВ ДНР предложили украинцам пострелять из пушки по воробьям
14:30 26 декабряУкраинские бабы еще нарожают — кредо генералов ВСУ
14:15 26 декабряСБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от обмена
13:48 26 декабряДепутат рассказал, как в 2014 году Порошенко на свою голову послушал Гелетея
13:23 26 декабряВ Киеве паникуют: созревает Закарпатская народная республика
13:06 26 декабряНа Украине снимут фильм про союз бандеровцев и поляков
12:38 26 декабряУкраину поставили на счетчик
12:27 26 декабряОливье «по-украински»: как на Украине встретят Новый год
12:03 26 декабряТымчук шокирован возросшим уровнем артиллерии ЛДНР
11:41 26 декабряТелезрительница шокировала украинскую студию, призвав к воссоединению с Россией
11:17 26 декабряЗахарченко рассказал, как в ДНР поступали с украинскими срочниками в котлах
10:54 26 декабряБывший АТОшник похвастался, как обстреливал город из миномёта
10:41 26 декабряНа Украине хотят приравнять русских к нацистам
10:18 26 декабряПорошенко потерял поддержку во всех регионах страны
9:56 26 декабряС Россией у нас война — рупор американских неоконсерваторов
9:36 26 декабряМалограмотного украинского солдата лучше не подпускать к Javelin — СМИ
9:02 26 декабряКиев пытается максимально втянуть США в войну на Донбассе
8:26 26 декабряУкраина задыхается под тяжестью неподъемных долгов
7:55 26 декабряУкраинский депутат рассказал, как Турчинов наложил в штаны
23:04 25 декабряНеожиданно: Экс-главарь «Айдара» осудил поставку Джавелинов и действия министра-американки
22:46 25 декабряЗавтра в Киеве – новый экшн от Саакашвили
22:33 25 декабряА нас за що? Митрополит УПЦ МП, заигрывавший с бандеровцами, внезапно «прозрел»
22:15 25 декабряТурчинов отнёс Грузию, Сербию, Россию и Афон к «нецивилизованному миру»
21:48 25 декабряКак «сшить Украину», чтобы во Львове поняли?
21:20 25 декабряВ ОБСЕ озабочены условным сроком убийцы украинского журналиста
21:06 25 декабряУ Авакова определили, где в Киеве наибольший разгул криминала
20:56 25 декабряЦИК РФ отомстил Навальному за испорченный выходной
20:45 25 декабряУбегая от вооруженного пьяного соседа киевлянин прыгнул в сугроб с 7-го этажа и выжил
20:32 25 декабряПьяный одессит пытался заехать на Peugeot в супермаркет
20:25 25 декабряУкраинки устроили секс-скандал в Ватикане, требуя от Папы разрешить аборты
20:12 25 декабряПапа Римский хочет задуть «ветры войны» над Украиной
20:00 25 декабряПодчиненные Климкина отметили в Кишиневе «столетие украинской дипломатии»
19:46 25 декабряУкраинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными
19:30 25 декабряПатриарх Кирилл может стать главным миротворцем Донбасса
19:15 25 декабряСБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от возможности обмена
19:00 25 декабряОбмен пленными для Киева – вынужденная мера под давлением политических обстоятельств
18:46 25 декабряС миру по нитке: Турция раскошелилась на 3 миллиона долларов для ВСУ
18:23 25 декабряЭдуард Басурин: Есть большая надежда, что наши военнопленные будут встречать Новый Год дома
18:10 25 декабря«Первый тост — за Холокост»: Одесса проснулась с антисемитскими надписями
18:08 25 декабря«Пусть меня убьют, но я выйду»: Одесса поднимается на защиту памятника Екатерине
17:43 25 декабряВ ДНР уверены, что накануне обмена пленными от Киева можно ждать чего угодно
17:30 25 декабряНесмотря на договорённости об обмене пленными, на Украине идут все новые аресты
17:06 25 декабряПод прикрытием «новогоднего перемирия», ВСУ планируют совершить диверсию на Донбассе
16:29 26 декабряПутин знал, что на Януковича нельзя положиться
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
15:14 26 декабряСовет Федерации порадовал жителей Крыма
14:00 26 декабряСовфед РФ ударил заявлением по фашиствующей Латвии
12:38 26 декабряУкраину поставили на счетчик
11:41 26 декабряТелезрительница шокировала украинскую студию, призвав к воссоединению с Россией
11:03 26 декабря«Бедность не порок». Возможное ближайшее будущее российских олигархов
9:56 26 декабряС Россией у нас война — рупор американских неоконсерваторов
9:36 26 декабряМалограмотного украинского солдата лучше не подпускать к Javelin — СМИ
20:56 25 декабряЦИК РФ отомстил Навальному за испорченный выходной
19:46 25 декабряУкраинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными
16:04 25 декабряУкраина собралась «кошмарить» Adidas в Крыму
14:53 25 декабряВарламов признал Севастополь самым красивым городом России
14:43 25 декабряСлова Путина о Саакашвили оказались пророческими
14:37 25 декабряПрезидент ПА НАТО выболтал Вовану и Лексусу конфиденциальные сведения
13:14 25 декабряКвасьневский пожаловался, что европейский бизнес требует отмены антироссийских санкций
12:22 25 декабряНищета прибалтийских лимитрофов не за горами
12:07 25 декабряВ Госдуме заговорили о признании независимости республик Донбасса
11:21 25 декабряСепар против укропа
9:17 25 декабряНесмотря на позицию ЕС, европейские наблюдатели отправятся на выборы в Крым
8:48 25 декабряЗюганов перехитрил Жириновского
23:33 24 декабряКиев призывает Крым слушать украинскую пропаганду – «чтобы соседи не знали»
18:22 24 декабряЛибералам в Москве не удалось совместить торжества с арестами
0:33 24 декабряПлохие новости для Киева: В ЛДНР появится высокоточное современное оружие
14:35 23 декабряКадыров стал жертвой надзирателя «цифрового концлагеря»
14:29 23 декабряКандидат в президенты от КПРФ назвал однопартийцев «господами»
14:19 23 декабряПутин обвинил США в агрессивных действиях у границ России
14:09 23 декабряВашингтон и Киев напрасно забывают, что сказал Путин о Донбассе
18:56 22 декабря«Нафтогаз Украины» оказался должен «Газпрому» 2 миллиарда долларов
18:42 22 декабряЖириновский набросился в Думе на создателей Украины
17:25 22 декабряЗа действия добробатов в Донбассе должны ответить киевские власти
17:10 22 декабряСтрашнее, чем в жизни: питерская художница нарисовала Собчак
15:30 22 декабряПо 10 в одни руки: на Украине вступили в действие штрафы за ввоз книг из России
15:22 22 декабряДжонсон готов ходить «по черчиллевским местам» в Тегеране, но не в Ялте
15:14 22 декабряГлаве МИД Великобритании в Москве дали блокнот от ФСБ и обыскали карманы
14:52 22 декабряРоссии не удалось оставить Британию в ЕС
14:43 22 декабряБританский министр извинился за Спарту
14:25 22 декабряАнгличанка ластится: Джонсон назвал себя русофилом, Лавров готов звать его Бориской
12:50 22 декабря«9 месяцев в психушке»: Жириновский раскрыл тайну Явлинского
12:42 22 декабря«Все клопы вылезли»: «Либеральный реванш» в России
11:54 22 декабряГройсман уверяет, что его шпион-переводчик не смог слить русским ни одного секрета
9:41 22 декабряПятый штурмовой корпус
8:22 22 декабряУкраина развязывает атомную войну
22:13 21 декабряИзвестно, где Саакашвили будет делать следующую революцию
18:37 21 декабряМИД РФ: США стали соучастником убийств на Донбассе
17:50 21 декабряИнвестор «Москва-Сити» улетел из Украины, но обещал вернуться
16:16 21 декабряМИД РФ: После Украины хочется перейти к Гондурасу
16:00 21 декабряЗа визовый режим с Россией выступают только 32% украинцев
15:13 21 декабряЖителей Донбасса хотят наделить правом бессрочного пребывания в России
14:56 21 декабряЮщенко: Еще одно поколение, и Украина будет навсегда оторвана от России
14:35 21 декабря«Сила Тигра» против орды шакалов
14:06 21 декабряДля соискателей гражданства РФ с Украины предложили отменить экзамен на знание русского языка
13:29 21 декабряВ Москве хотят заставить Януковича вооружить Донбасс
9:49 21 декабряЗапад рассматривает «миротворческую операцию ООН» как фактическую оккупацию Донбасса
9:25 21 декабряУкраина решила подобраться к России через инвалидов и секс-меньшинства
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.