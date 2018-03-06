06.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР предложили Волкеру пройти лечение в местной психиатрической больнице

Заявление Волкера о необходимости упразднить ДНР и ЛНР, поскольку они противоречат Минску, является бредом.

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Об этом известный журналист Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке, рассказал в ходе передачи «Политинформация» на телеканале «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя субботнее заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что ДНР и ЛНР необходимо ликвидировать, Бабицкий напомнил, что сами США обладают шатким положением и их также вполне можно расформировать.

«Есть такое самопровозглашённое государство Америка, тоже непросто складывавшееся, воевавшее, не признававшееся поначалу ведущими государствами Британией и Францией, которые считали его своими колониями. Может, попробуем расформировать Америку, если это возможно делать с государствами, которые находятся на начальном этапе своего становления? По возрасту США ещё совсем ребёнок, если сравнивать с европейскими странами.

Свой дом американцы построили именно на чужой земле, почти до основания уничтожив коренные этносы. Да и сегодня многие их действия в разных концах света описываются и оцениваются как преступные. Причин для упразднения этого крайне неоднозначного административного образования более, чем достаточно. По крайней мере, чисто арифметически, их больше, чем для ликвидации ДНР и ЛНР», — полагает журналист.

После этого он обратился к помощнику президента России Владиславу Сурков.

«Обращаюсь к вам как к человеку, чей психиатрический профиль мне представляется куда более устойчивым и уравновешенным, чем таковой у вашего визави. Когда вы в следующий раз встретитесь, предложите другу Курту подумать о расформировании американского государства и укажите ему на инструменты для достижения наилучшего результата в решении этой задачи. В помощь вам – послание Владимира Путина, в котором он обрисовал возможные методы такого расформирования.

Самому пациенту предлагаю не пренебрегать лечением. Приезжайте в Донецк. У нас здесь две полноценные психиатрические лечебницы и прекрасные специалисты. Синдром «русские идут» нуждается в немедленной отмене, поскольку из американской истории известно, что его жертва вполне может наложить на себя руки», — сказал Бабицкий.