07.03.2018, Александр Гусар

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В ДНР предложили ВСУ совместную военную операцию

Вооруженные силы ДНР соблюдают Минские договорённости, но в случае наступления ВСУ дадут достойный отпор, а украинским солдатам лучше подумать о наступлении на Киев, в чем им поможет армия республики.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал заместитель командира первого взвода второй роты старший сержант Андрей Середин «Камыш», сообщивший, что воюет с лета 2014 года.

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«Были в Шахтёрске, принимали участие в его освобождении, Иловайск освобождали, участвовали в освобождении аэропорта и в ряде более мелких операций. Сейчас в последнее время находимся на границе так называемой серой зоны, занимаемся обороной нашей республики на переднем крае», — рассказал наш собеседник.

По его словам, самым ярким событием за время войны для него стало освобождение Иловайска.

«Поступил приказ: «Выдвинуться на промзону» Иловайска и осуществить разведку боем. Первая наша атака не увенчалась успехом, мы были вынуждены отступить, но при этом забрали всех своих раненых, никого не бросили. Потом через день полностью освободили город. Чего сразу не получилось? Потому что мы тогда были ещё ополчением, была неслаженность в работе, было много подразделений, но потом нам удалось сплотиться, проработать все ошибки, и второй штурм уже был удачным», — уточнил Середин.

При этом он говорит, что до войны вообще не имел отношения к армии. Также боец заявил, что заявления киевской пропаганды о российской армии, якобы воюющей в Донбассе, не соответствуют действительности.

«Вот я – живой тому пример. Я, мои товарищи, все мы пришли сюда сами. До этого я работал в шахте Скочинского, кто-то на стройке, кто-то таксовал, в общем, все мы работали на гражданских объектах, но потом пришлось взять в руки оружие. Сейчас многие говорят, что действует перемирие, зачем вы здесь находитесь, бросайте всё и возвращайтесь домой к семьям, к гражданской работе. Но как раньше говорили? «Если не мы, то кто?» Если мы не удержим эти рубежи, то буквально через полчаса — час они [ВСУ] будут в городе. Этим всё сказано. Будем стоять до победного конца», — обещает военнослужащий.

Также он обратился к украинским солдатам.

«Как бы там ни было, это враг. Как бы они не говорили, что взяли оружие под давлением, но если человек не хочет, ты ему в руки автомат не вложишь. Они сделали свой выбор. Если они гибнут, то они гибнут сознательно. Хочу пожелать, чтобы они одумались и обернули оружие в сторону Киева. А мы в этом им поможем», — пообещал Середин.