19.02.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

В ДНР предупредили, что ВСУ готовят кровавые провокации к 23 февраля


Командующий так называемой «АТО» генерал Забродский отдал приказ накануне 23 февраля — Дня защитника Отечества — активизировать деятельность диверсионно-террористических групп вблизи линии соприкосновения, что даст возможность отчитаться о «боевых успехах» перед руководством.

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Такую информацию сегодня на брифинге заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Командующим так называемой АТО генералом Забродским поставлена задача подчинённым подразделениям активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп вблизи линии соприкосновения накануне празднования Дня защитника Отечества. К приезду своего хозяина, Забродский намерен доложить ему о «боевых успехах» и результатах, достигнутых под его личным командованием. При этом, наиболее отличившимся командирам, он пообещал высокую государственную награду из рук самого Порошенко», – сообщил Даниил Безсонов.

Также он добавил, что в связи с этим, в ближайшее время противник намерен провести ряд боевых вылазок на переднем крае с привлечением к этим мероприятиям подконтрольных украинским властям СМИ.

«Пресс-центру так называемой АТО совместно с корреспондентами украинских телеканалов поставлена задача осуществить прикрытие действий украинских диверсантов, распространяя в СМИ ложную информацию, направленную на обвинение Вооружённых Сил Донецкой Народной Республики в нарушении Минских соглашений», – подытожил начальник пресс-службы ВС ДНР.

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