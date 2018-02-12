12.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР уличили Украину в игре на публику

Спустя три года после подписания Минских соглашений Украина по-прежнему демонстрирует своё нежелание придерживаться мирных договорённостей и несмотря ни на что готовится к началу нового этапа войны.

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Такое заявление сделала и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что сегодня исполняется три года со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений – документа, который должен был стать фундаментом для мирного урегулирования конфликта.

По мнению Натальи Никоноровой, неизменная деструктивная позиция Киева, откровенная неготовность выполнять свои международные обязательства и безразличие к судьбам жителей Донбасса обусловили кризис переговорного процесса.

При этом она отметила, что неразрешённость политических вопросов тормозит выполнение других пунктов Комплекса мер, так как именно политические пункты должны стать основой для комплексного и долгосрочного урегулирования ситуации в Донбассе.

По мнению Натальи Никоноровой, Украина только и делает, что играет на публику, создавая видимость реализации Минских соглашений.

«Вместо прямого диалога с представителями республик, украинские власти всё чаще пытаются обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку Минских соглашений и законодательной самодеятельности, как в случае с принятием Верховной радой закона «об обеспечении суверенитета». Украина демонстрирует свою незаинтересованность в восстановлении мира в Донбассе, не предпринимая никаких конкретных шагов, а лишь создавая видимость деятельности по реализации Комплекса мер. Тем не менее, мы уверены, что эта игра на публику со стороны киевских властей не произведёт впечатления на страны-гаранты Минских соглашений и международные организации, которые всё больше осознают ненадёжность Украины как участника дипломатического процесса», — уверена Никонорова.

Она добавила, что наращивание военного присутствия ВСУ у границ республик является прямым доказательством нежелания Киева разрешать конфликт дипломатичными методами.

«Мы встречаем третью годовщину «Минска-2» в условиях возрастающих рисков возобновления военных действий, цена которым – жизни людей с обеих сторон линии соприкосновения. Устойчивый мир наступит только в случае неукоснительного выполнения украинской стороной всех пунктов Комплекса мер, а это возможно при условии прямого взаимодействия и открытого диалога с представителями республик», — подытожила и.о. главы МИД ДНР.