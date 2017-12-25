25.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

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В ДНР уверены, что накануне обмена пленными от Киева можно ждать чего угодно

Украина уже давно зарекомендовала себя как сторону, не способную к мирному урегулированию конфликта, а потому есть большая вероятность, что накануне долгожданного обмена пленными что-то может пойти не так.

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Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» выразил депутат НС ДНР Мирослав Руденко.

По его мнению, тот факт, что Минские договорённости по обмену пленными неоднократно менялись, вызван непоследовательной политикой Киева.

«Там достаточно много полюсов силы, которые влияют на принятие решений – от зарубежных кураторов, до интересов местных олигархов различного разлива, также «партии войны» – тех, кто пытаются раскачать майдан. Потом, есть ещё линия Порошенко, который подмял под себя всю экономику Украины. Кроме этого, была ещё «политика многовекторности», которой в своё время очень гордился Кучма. Сейчас же мы видим, что политика тупиковая, можно сказать «разновекторности». В результате чего, линию поведения Украины качает, как флюгер. Это первый аспект», – заявил он.

Вторым фактором, по мнению Мирослава Руденко, в этом деле является само нежелание нормального следования по гуманитарному треку Минских договорённостей по обмену пленными. Он подчеркнул, что в Киеве этот процесс пытаются всячески усложнить, выдвигают дополнительные условия, в чём можно разглядеть установку на саботаж минского процесса. С учётом предыдущего опыта и того, что все вопросы обговаривались на самом высоком уровне (как пример, ноябрьский обмен мнениями президента РФ с главами республик Донбасса), после этого произошло несколько попыток саботажа со стороны Украины.

«Неделю назад не могли договориться, а две недели назад украинская сторона выставила дополнительные требования. Учитывая это, я всё-таки надеюсь, что обмен состоится в эту среду, и наши ополченцы, наши политические заключённые, которые незаконно удерживаются Украиной, вернутся домой. Но стопроцентной уверенности у меня, конечно, нет. Из-за разновекторности политики Украины, из-за того, что один политик говорит одно, другой делает другое, непонятно, кто там принимает решения. Это, в принципе, и есть показатель кризиса государственности, который становится всё более масштабным, всё более системным, охватывает все сферы управления государством. С учётом этой особенности нынешней пост-майданной Украины, от Киева можно ожидать всего, что угодно, даже накануне согласованного обмена. Но будем надеяться, что данная инициатива реализуется, и наши ребята вернутся домой», – подытожил Мирослав Руденко.