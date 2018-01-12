12.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ДНР заметили признаки подготовки Украины к 7-й волне мобилизации

На Украине в ближайшее время начнётся «седьмая волна» мобилизации. В первую очередь она коснётся жителей так называемых «неблагонадёжных» областей Юго-востока – Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, а также подконтрольных частей Донецкой и Луганской области. Идя на такой шаг Киев преследует две цели: выполнить мобилизационный план и скомпрометировать участием в гражданской войне потенциально опасных для нынешнего режима жителей Украины.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С момента принятия решения о проведении «седьмой волны» мобилизации в декабре 2017 года, с периодичностью, минимум, раз в неделю украинские СМИ распространяют заявления официальных лиц Минобороны, опровергающих данную информацию.

Однако, факты говорят об обратном. Начавшаяся так называемая приписная кампания в Харьковской области тому подтверждение. Заявления военного комиссара области Н. Мосенцева, что «это только всестороннее изучение потенциальных защитников Украины, и на срочную службу могут призываться не раньше, чем им исполнится 20 лет» – обыкновенная попытка скрыть истинные причины мобилизационной активности.

По нашим данным, аналогичные мероприятия начнутся в ближайшее время во всех военных комиссариатах Украины. В первую очередь с восточных областей. Что хотелось бы отметить – одной из главных задач данной волны мобилизации ставится максимальный призыв граждан именно «неблагонадежных» областей – Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, а также временно подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской области.

Таким образом, украинская власть пытается убить сразу двух зайцев: выполнить план мобилизации и «замазать» кровью граждан этих областей через убийство своих соотечественников в этой гражданской войне, которую Киев называет «АТО», – сообщил Басурин.