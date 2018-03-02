02.03.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Украина

В ДНР запустили программу помощи военнослужащим и семьям погибших бойцов


Глава ДНР Александр Захарченко распорядился создать программу помощи комиссованным военнослужащим и семьям погибших бойцов. Этим с сегодняшнего дня должна заняться специально созданная комиссия.

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Об этом сегодня в Донецке Александр Захарченко заявил во время официального представления данной программы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я прекрасно понимаю ситуацию, которая складывается у нас по социальной защите военнослужащих, комиссованных по ранению. Я знаю, что работа в этом направлении ведётся, но, к сожалению, она явно не достаточна, и те вещи, которые сейчас работают, полностью не обеспечивают социальную защиту и все остальные льготы, которые должны получать наши военнослужащие», – сказал глава Республики.

Также он заявил, что с сегодняшнего дня в ДНР начинается работа по созданию программы социальной поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих.

«Мною подписано распоряжение на разработку этой программы. На её подготовку отводится месяц. Программа будет охватывать сферы здравоохранения, образования и социальной защиты наших бойцов. Кроме того, я как председатель общественного движения «Донецкая Республика», поручаю исполкому этого движения создать специальный фонд помощи нашим военнослужащим. Для работы этого фонда будут привлечены семьи погибших военнослужащих», – добавил Александр Захарченко.

Также глава Республики заверил, что ни один военнослужащий ДНР не будет забыт.

«Мы прекрасно понимаем ту ситуацию, которая сейчас сложилась. С сегодняшнего дня программа будет работать. Были отданы все необходимые распоряжения, и пускай каждый из наших бойцов знает, что ни он, ни его семьи не будут забыты.  Мы помним о каждом нашем бойце, и государство обязано делать это и впредь», – подытожил он.

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