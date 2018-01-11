11.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР заявили, что «Новогоднее перемирие» подошло к концу

Вчерашний обстрел ВСУ территории ДНР ни для кого не был неожиданностью, однако его интенсивность свидетельствует о том, что «новогоднее перемирие» закончилось.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

«Тяжело сказать, с чем конкретно связан вчерашний обстрел территории Республики, но важно одно: это было вполне ожидаемым событием. Очередное перемирие закончилось вчера. Да, до этого были два-три нарушения, но их можно было «списать». Сейчас же был целенаправленный обстрел, причём не военных объектов, а населённых пунктов. Сейчас Гольмовский находится без света и отопления, потому как все котельные остались без света. Кроме Гольмовского, Доломитное также подверглось сильному обстрелу. По ним было выпущено 24 артиллерийских снаряда и несколько десятком мин калибром 100 и 120 мм. Противник использовал БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», – заявил Даниил Безсонов.

Недавно стало известно, что американский беспилотник осуществил длительный полёт вдоль линии разграничения.

«Я допускаю, что американский беспилотник такого класса проводил разведку, это понятно. Но проводил ли он разведку для того, чтобы украинская сторона нанесла удар? Мне кажется, что это весьма маловероятно. Если бы они обстреляли какие-то наши позиции, склад или штаб, то в таком случае можно было бы связать, что он летал не просто так. А так – просто в очередной раз обстреляли населённые пункты, которые и без того каждый день подвергаются обстрелам. А так, по сути, ничего из ряда вон выходящего не произошло, кроме того, что за время действия «Новогоднего перемирия» это был самый страшный обстрел по интенсивности», — отметил Даниил Безсонов.