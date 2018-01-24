24.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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В ДНР заявили, что в случае наступления на республику, ВСУ «умоются кровью»

Спецпредставитель президента США Курт Волкер совместно с начальником генштаба ВСУ Виктором Муженко обсудил поставки летального оружия Украине, а также начало нового наступления украинскими войсками на ДНР. ВС ДНР находятся в состоянии полной боевой готовности и дадут достойный отпор врагу.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным ВС ДНР, в ходе встречи начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, обсуждалось не только текущее состояние дел в Донбассе, но и рассматривалось получение американского летального оружия и перспективы перевода конфликта в горячую фазу», − рассказал Эдуард Басурин.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР отметил, что сейчас на Украине проходят проверки больниц на возможность приёма большого количества раненых.

«Есть сведения о проведения негласных проверок в лечебных учреждениях города Мариуполя и других близлежащих городов на оценку возможностей приёма значительного количества раненых. При этом указанные мероприятия уже выявили ряд недостач в медикаментах и медицинском персонале.

Отсюда можно сделать вывод, что Киев подготавливает очередной виток эскалации конфликта в Донбассе, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем в стране, а в случае провала этих планов − представить себя в роли жертвы в глазах западных хозяев», − сообщил он.

В Министерстве обороны ДНР отметили, что любая атака ВСУ на позиции Республики будет пресечена на корню:

«Мы продолжаем укреплять оборону, и готовы дать отпор противнику. В случае попытки наступления, ВСУ умоются кровью, а семьям украинских военнослужащих следует ждать потоки гробов с их мужьями и сыновьями», − подытожил Эдуард Басурин.