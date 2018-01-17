 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Донецк, Александр Гусар
  876 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Украина

В ДНР ждут провокаций ВСУ ближе к встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске


В период проведения в Минске встречи Трёхсторонней контактной группы не исключена возможность провокаций со стороны ВСУ, целью которых может быть обвинение вооружённых сил ДНР в нарушениях режима прекращения огня.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение сегодня на брифинге высказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

О возможностях готовящихся провокаций свидетельствует ряд данных, полученных разведкой ДНР:

«В период с 17 по 19 января в зоне так называемой АТО с целью проверки готовности соединений в зоне конфликта к готовности выполнения задач по предназначению запланирована работа первого заместителя секретаря СНБО Украины М. Коваля. Но более вероятно, что прибытие столь высокого начальства связано с проведением 18 января встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске. Мы не исключаем, что готовятся масштабные провокации, направленные на очередное лживое обвинение Вооружённых сил ДНР в нарушениях режима прекращения огня и Минских соглашений», – сообщил Эдуард Басурин.

Он не исключил, что провокации будут коварными и может пострадать мирное население.

Также Эдуард Басурин обратился к жителям населённых пунктов на временно подконтрольной Украине территории, и посоветовал им быть особенно аккуратными в эти дни, ведь провокации могут быть связаны с артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ домов мирных жителей на подконтрольной Украине территории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть