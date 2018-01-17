17.01.2018, Донецк, Александр Гусар

876 просмотров

В ДНР ждут провокаций ВСУ ближе к встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске

В период проведения в Минске встречи Трёхсторонней контактной группы не исключена возможность провокаций со стороны ВСУ, целью которых может быть обвинение вооружённых сил ДНР в нарушениях режима прекращения огня.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение сегодня на брифинге высказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

О возможностях готовящихся провокаций свидетельствует ряд данных, полученных разведкой ДНР:

«В период с 17 по 19 января в зоне так называемой АТО с целью проверки готовности соединений в зоне конфликта к готовности выполнения задач по предназначению запланирована работа первого заместителя секретаря СНБО Украины М. Коваля. Но более вероятно, что прибытие столь высокого начальства связано с проведением 18 января встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске. Мы не исключаем, что готовятся масштабные провокации, направленные на очередное лживое обвинение Вооружённых сил ДНР в нарушениях режима прекращения огня и Минских соглашений», – сообщил Эдуард Басурин.

Он не исключил, что провокации будут коварными и может пострадать мирное население.

Также Эдуард Басурин обратился к жителям населённых пунктов на временно подконтрольной Украине территории, и посоветовал им быть особенно аккуратными в эти дни, ведь провокации могут быть связаны с артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ домов мирных жителей на подконтрольной Украине территории.