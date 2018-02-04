04.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В Донбасс после стажировки в Грузии вернули бригаду отмороженных нацистов

В зону «АТО» вернули бригаду ВСУ-шников, обстрелявших в прошлом году населённый пункт ДНР во время празднования Дня Победы. Такую информацию сегодня на брифинге озвучил заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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По его данным, ротационные мероприятия ВСУ на Мариупольском направлении завершены, в результате печально известная 36-я отдельная бригада морской пехоты заменила 59-ю отдельную мотопехотную бригаду.

«9 мая 2017 года пронацистски настроенные военнослужащие подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты, при поддержке полка «Азов» и 40-й отдельной артиллерийской бригады, обстреляли населённый пункт Безыменное с применением тяжелой артиллерии, в результате которого повреждения получили семь жилых домов», – напомнил замкорпусом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации разведки ДНР, за время нахождения в пункте постоянной дислокации, подразделения этой бригады приняли участие в учениях НАТО в Грузии, где под руководством иностранных инструкторов отрабатывали проведение диверсионно-разведывательных действий.

«Не исключен тот факт, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты – преступник Делятицкий — в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработке полученных навыков на практике в своей зоне ответственности», – добавил Басурин.