23.01.2018, Белицкое, Александр Гусар
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В Донбассе КРАз ВСУ протаранил автобус с горняками
На подконтрольной Украине территории военный грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим шахтёров.
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Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил шахтёров и военного КРАза, принадлежащего ВСУ. После аварии 17 горняков обратились в больницу, ведётся следствие», − сообщает Волынец.
Метки: Михаил Волынец
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16:59 22 январяПорошенко рвался на встречу с Путиным в Париже
16:47 22 январяПорошенко уже дважды заявил об «украинской оккупации Донбасса»
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15:37 22 январяДНР предложила Украине совместно расследовать обстрел пассажирского автобуса на Донбассе
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9:35 23 январяРоссия вошла в число лучших стран мира
9:22 23 январяУкраинский писатель закатил истерику из-за популярности на Западе русских писателей
8:55 23 январяРоссия потеснила Украину в зерновом рейтинге
8:40 23 январяМосква не позволит сменить Минск на Астану
23:51 22 январяБоевики АТО продолжают атаку на УПЦ МП – обнародовано письмо с требованием запрета канонической Церкви
22:10 22 январяНовая провокация Киева устраивает Вашингтон
20:56 22 январяУкраинская делегация подняла хайп из-за приглашения российского сенатора в ПАСЕ
20:33 22 январяКлимкин похвалился: Украина разорвала 35 соглашений с Россией, еще восемь — на очереди
20:16 22 январяКлимкин хочет от России денег
20:00 22 январяУкраина подговаривает европейцев бойкотировать ЧМ-2018 в России
17:54 22 январяКлимкин «наехал» на Лаврова из-за Донбасса
16:59 22 январяПорошенко рвался на встречу с Путиным в Париже
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22:50 19 январяНакануне 18 марта Порошенко может бросить против России 200-тысячную армию
22:34 19 январяЭкстренное совещание по Донбассу у Путина: Возможны самые негативные перспективы
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18:18 19 январяГрудинин о Донбассе: Русские должны жить с русскими
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22:52 18 январяКазарин хвалится: В вузах Крыма полно украинской агентуры
22:03 18 январяИзображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
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21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
20:54 18 январяМИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону
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