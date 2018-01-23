23.01.2018, Белицкое, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, Украина

В Донбассе КРАз ВСУ протаранил автобус с горняками


На подконтрольной Украине территории военный грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим шахтёров.

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Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил шахтёров и военного КРАза, принадлежащего ВСУ. После аварии 17 горняков обратились в больницу, ведётся следствие», − сообщает Волынец.

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