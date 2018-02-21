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В Донбассе могут появиться белорусские «Арматы»
Учитывая союзнические отношения между Россией и Белоруссией, появление в Донбассе белорусских миротворцев стало бы для РФ наилучшим вариантом.
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Такое мнение в комментарии «Свободной прессе» высказал политический обозреватель Владимир Корнилов, отвечая на вопрос, можно ли считать белорусских миротворцев в Донбассе компромиссным для Москвы вариантом.
«Учитывая союзнические отношения между Москвой и Минском, мне кажется, для России это был бы лучший вариант. В конце концов, появились же в России после введения санкций белорусские устрицы. Почему бы не появиться белорусским «Арматам»? В рамках миротворческой миссии, разумеется…», — сказал Корнилов.
Метки: Белоруссия, Владимир Корнилов, конфликт в Донбассе, Миротворцы ООН
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