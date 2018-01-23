23.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Донбассе воюют не сепаратисты, а переодетая армия с поддельными паспортами – украинский генерал

Если бы украинские вооруженные силы получили американское оружие в самом начале конфликта в Донбассе, это изменило бы ход войны в пользу Киева.

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Об этом в интервью журналу «Країна» заявил начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук, ставший инвалидом после ранения в Иловайском котле.

«Если бы Америка дала оружие Украине в начале войны, это изменило бы ее ход. Мы просили. Злой был на них. Говорил: «Имейте совесть. Мы не только за Украину, мы за свободу и демократию воюем. Останавливаем самое большое зло», — вспоминает украинский генерал

Также он утверждает, что ВСУ в Донбассе противостоят не местные сепаратисты, а переодетая российская армия.

«Из местных Россию поддерживали люмпены, которые за бутылку водки готовы на все. Без Российской армии там бы ничего не было. Тот, кто называет их сепаратистами, там не был. Это – переодетая армия, с поддельными паспортами», — утверждает Гордийчук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордийчук заявил, что возможности ВСУ выросли в сотни раз и теперь наблюдается «предсмертная агония империи зла».