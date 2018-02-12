12.02.2018

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В Донецке напомнили, что именно Украина является сепаратистским образованием

Сегодня в столице ДНР прошёл торжественный митинг в честь столетней годовщины со дня провозглашения Донецко-Криворожской советской республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия первые лица республики обратились к дончанам с поздравительными речами. Кроме того, состоялось торжественное возложение цветов к памятнику главе ДКСР Артёму.

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Глава ДНР Александр Захарченко обратился ко всем присутствующим с торжественной речью

«Ровно сто лет назад наши предки сказали «Да» равенству, свободе. Они сказали твёрдое «Нет» Западу. Вы знаете, Донецко-Криворожская республика создавалась в очень тяжёлое время: война, революция, разруха. К сожалению, она была подавлена силами противника. Спустя почти сто лет мы, потомки тех великих людей, освятили их знамя и сказали: «Да» справедливости, свободе, равенству и братству и «Нет» Западу.

Сегодня мы строим нашу Донецкую Народную Республику в такое же тяжёлое военное время. Но мы восстанавливаем промышленность, экономику. Всё это мы делаем ради наших детей, нашего будущего. Если можно сказать, что сто лет у наших предков ничего не получилось, и мы это знаем, то сегодня мы скажем: «Мы не проиграем. Мы – за свободу, равенство, братство и за Донецкую Народную Республику. С праздником, земляки!»

В свою очередь, известный политолог и историк, автор книги о Донецко-Криворожской республике Владимир Корнилов также не остался в стороне и обратился к присутствующим с речью.

«Ровно сто лет назад вот этот человек (Фёдор Сергеев «Артём», – прим. автора) в Харькове во время провозглашения Донецко-Криворожской Республики произнёс исторические слова, которые были ответом на попытки обвинить его в сепаратизме. Он заявил киевским большевикам, которые пытались уговорить Донецкую Республику войти в состав Украины: «Сепаратисты не мы, а вы». Так он сказал им».

Политолог подчеркнул, что тогда Донецкая республика стала ответом на киевский сепаратизм.

«Это УНР, совершив государственный переворот в Киеве, попыталась объявить земли Донбасса, Харькова, частью Украины. Донецкая Республика, Артём и сотоварищи, шахтёры Донбасса, металлисты Харькова, металлурги Криворожья заявили, что не мыслят себя в отрыве от России. Донецкая Республика создавалась как составная часть России именно в ответ на попытки вычленить эти земли из нашей общей Родины. Тогда действительно было принято решение, что Донбасс, Донецко-Криворожский бассейн навеки с Россией. «Нет» украинскому сепаратизму», — сказал историк.

Он добавил, что потом, не спрашивая жителей Донбасса, эти земли были присоединены к советской Украине, правда, Артёму и его соратникам при этом пообещали, что Украина никогда не будет этническим государством, построенном по национальному признаку, а русский язык никогда не будет подавляться.

«Тогда они обещали, что Украина никогда не выйдет из состава России и будет федеративной республикой в её составе, где Донбасс будет иметь широкую автономию», – напомнил политолог.

Он подчеркнул, что все эти обещания практически сразу же были нарушены.

«В 1991 году было нарушено последнее обещание – Украина вышла из состава общесоветского государства. Тогда и Донбасс, и Артёма просто-напросто обманули, не спрашивая жителей региона, заставив вступить в состав Украины. Спустя сто лет мы исправляем те ошибки. Мы были обречены на то, чтобы доспорить те споры, которые нам не дали разрешить в прошлом. Мы должны понимать, что эта республика, это государственное образование взялось не из ниоткуда. У нас вековая история, и сегодня нужно об этом помнить», – резюмировал Корнилов.