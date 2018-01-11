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В Донецке перестал работать последний украинский оператор связи
Подразделения ВСУ не дают украинскому сотовому оператору связи Vodafone (МТС-Украина) восстановить работу на территории ДНР. Сигнал отсутствует с полудня четверга. Это последний украинский оператор, продолжавший деятельность на территории, неконтролируемой Киевом.
В интервью порталу «DNR LIVE» министр связи ДНР Виктор Яценко сообщил, что силы т.н. АТО препятствуют ремонту поврежденного кабеля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По имеющейся информации у министерства связи ДНР, компания Vodafone не может восстановить повреждённый участок кабеля на украинской территории.
По нашим данным, украинскому оператору не даёт провести восстановительные работы ВСУ. Поэтому доступа к услугам связи Vodafone у жителей ДНР сейчас нет.
А поскольку повреждение находится на территории, которая контролируется Украиной, наши специалисты устранить проблему также не могут», — сообщил Виктор Яценко.
Метки: Vodafone, МТС Украина
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