24.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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В Донецке создадут сайт о погибших героях-ополченцах

В Донецке создадут сайт о героях, погибших в боях за свободу ДНР. Об этом во время передачи «Место встречи» заявил руководитель общественной организации «Молодая Республика» Никита Киосев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие вещи как память, безусловно, очень важны для самосознания человека, ведь именно история его родного края определяет его будущее. У нас есть такой проект как «Звезда героя», где мы собираем информацию о тех молодых людях, которые в 2014-2016 годах и по сей день отдают свои жизни на благо Донбасса.

На сегодняшний день мы планируем сделать отдельный сайт, на котором будут собраны истории их жизней. На домах, где они жили, мы устанавливаем звёзды, где написано, что вот здесь жил воин Донецкой Народной Республики, который отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли жить и самостоятельно выбирать свою судьбу», – заявил Никита Киосев.