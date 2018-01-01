23.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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В Донецке в шоке от террористического обстрела Докучаевска украинскими войсками

22 января приблизительно в 17:30 – 18:00 вооружённые силы Украины открыли огонь по одному из микрорайонов города Докучаевск, в 30 км от Донецка. Подробности обстрела корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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П.Н.: Эдуард Александрович, расскажите о случившемся.

Э. Б.: По той ситуации, которая произошла вчера, на данный момент известно о пяти пострадавших с осколочными ранениями. Также имеем шесть или более адресов с попаданиями.

П.Н.: Каков характер повреждений, из чего вёлся огонь?

Э.Б.: Вы сами видели, что где-то есть попадание в квартиру, где-то по счастливой случайности снаряды попали не в саму квартиру, а в стену. По ситуации: вчера – один погибший, один раненый на Еленовке, сегодня пять раненых. Это всё приходит с позиций 93-й бригады. Сейчас мы выясняем, действуют ли они по собственной инициативе или была команда сверху. Когда они стреляют из БМП, то бьют «навесом», то есть, снаряд разрывной, куда долетел, там и разорвался. Возможно, это нецеленаправленная стрельба по конкретным домам, но это – попадание в жилой сектор, здесь люди, дети. И мы считаем это террористическим методом ведения войны.

Корреспондентам «ПолитНавигатора» также удалось пообщаться с пострадавшими в ходе обстрела, которые рассказали подробности пережитого ужаса.