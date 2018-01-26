26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Украина

В Донецкой области местный житель забил бездомного насмерть кирпичом и сдался полиции


В контролируемой Украиной части Донецкой области мужчина убил бездомного. Тело потерпевшего нашли в подвале Светлодарска. Злоумышленник забил бездомного кирпичом, после чего добровольно сдался в полицию.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера, в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от 42-летнего жителя Светлодарска, который признался в убийстве человека. Чтобы проверить версию злоумышленника, правоохранители выехали на место происшествия. Действительно, в подвале дома на указанной улице правоохранители обнаружили труп 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — отметили в пресс-службе Артемовского отдела полиции.

Правоохранителями было установлено, что вчера двое мужчин употребляли спиртные напитки. Под влиянием алкоголя между ними возник спор, перешедший в драку: один из оппонентов схватил кирпич и ударил другого. Поняв, что натворил, злоумышленник позвонил в полицию.

Личность потерпевшего установлена ​​- это местный бомж, который не имел постоянного адреса проживания.

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