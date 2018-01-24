24.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В «Единой России» не хотят делать праздником день взятия Парижа

Госдуме РФ приходится рассматривать законопроекты, целью авторов которых, является не принятие, а сам факт внесения.

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Об этом сегодня заявил депутат от «Единой России» Андрей Исаев, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Я бы условно разделил эти законопрокты на популистские и скандальные. Под первыми как правило есть реальная проблема. Их авторы обычно уверяют, что для ее решения потребуется немного средств. Мы подсчитали, сколько средств потребуется на внесенные нашими коллегами популистскими законопроектами. У нас получилось три федеральных бюджета», — сказал Исаев.

Под скандальными законопроектами, полагает он, нет ни глубокого политического расчета, ни желания решить какую-то проблему.

«Это просто желание попиариться. Только в этом созыве нам предстоит рассматривать предложения сделать государственным праздником день взятия Парижа, государственным гимном – «Боже, царя храни!», вернуть юлианский календарь, приравнять временное сожительство к зарегистрированному браку, дать работодателям право увольнять работников за нетрезвое состояние в нерабочее время. Это вызывает негативную реакцию в обществе. Авторы тактически выигрывая в пиаре, проигрывают стратегически», — сказал Исаев.

Вместе с тем он признал, что количество проектов, которые отзываются, за два года сократилось с 12 до 4%.