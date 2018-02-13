13.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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В ЕС обнаружили врага страшней, чем Россия

Немецкий Институт изучения Китая имени Герхарда Меркатора (MERICS) выпустил доклад, в котором обвинил Пекин в попытках «вмешаться в европейскую политику» и «расколоть единство Европы», сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что авторы доклада постоянно проводят параллели между влиянием РФ и КНР на дела Европы. По их мнению, стратегия Москвы (в нее эксперты включают «распространение дезинформации, вмешательство в выборы, хакерские атаки, вербовку сторонников среди политиков») ориентирована на достижение быстрого эффекта, а базируется по большей части на «методиках холодной войны». В то же время, уверяют европейские эксперты, китайское влияние в Европе более долговременно и последовательно: Пекин привязывает к себе страны масштабными инвестициями и созданием сетей «друзей» среди европейских политиков, которые впоследствии отстаивают точку зрения руководства КНР по международным и внутренним вопросам.

Авторы документа приходят к выводу, что Китай «представляет куда большую долгосрочную угрозу интересам Европы, чем Россия».

В докладе перечислены «открытые и тайные» инструменты влияния Пекина на политику стран ЕС. Среди открытых — организация публичных мероприятий с участием экспертов и политиков, кампании по продвижению точки зрения Пекина в соцсетях и прессе, проведение семинаров с учеными. Параллельно с этим Пекин пытается тайно завлечь на свою сторону европейских политиков и осуществляет государственно направляемые инвестиции для скупки ключевых секторов экономики стран ЕС. По словам авторов доклада, на руку Пекину играет небывалая открытость европейских обществ, которая противопоставляется «тоталитарной закрытости» Китая. При этом якобы одна из задач КНР — вызвать в ЕС раскол между бедными и богатыми его членами, чтобы не допустить формирования единой антикитайской позиции сообщества.

Пекин, утверждается в докладе, убежден в превосходстве своей модели развития над западной и задействует свои ресурсы в том числе для того, чтобы убедить в этом страны Европы.

При этом эксперты отмечают: лидеры по всему миру, в том числе и в Европе, начинают защищать точку зрения КНР на территориальные споры в Южно-Китайском море, на проблему Тибета и права человека. Европейские политики включают риторику «взаимного выигрыша в построении “Пояса и пути”» (китайский инфраструктурный проект) в свои политические программы и ратуют за укрепление связей с Китаем.

Главными «сообщниками» Пекина в Европе названы Греция, Чехия и Венгрия, активно пользующиеся китайскими инвестициями. Будапешт, напоминают авторы, в марте 2017 года заблокировал единую европейскую резолюцию с осуждением пыток правозащитников в Китае, а в июне схожее вето наложила Греция. Президент Чехии Милош Земан назначил своим советником по экономике главу китайской компании CEFC Е Цзяньмина, и он, предполагают авторы документа, уже может иметь доступ к засекреченным документам ЕС. Есть «сообщники» Китая и на западе Европы: среди таковых называют немецкую партию «Альтернатива для Германии», экс-премьера Великобритании Гордона Брауна (официально был нанят китайскими властями для продвижения «Пояса и пути» у себя на родине), бывшего вице-канцлера Германии Филиппа Рёслера, экс-премьера Франции Жан-Пьера Раффарена (оба возглавляют китайские исследовательские центры в Европе).