02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  3 027 просмотров
ЕС, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Украина, Финансы

В ЕС открытым текстом сравнили Украину с Сомали. Пока — по финансовой части


В Еврокомиссии заявили, что возможности ЕС по финансовой помощи Украине превышают возможности Украины освоить эти средства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова, сообщает киевское издание «Европейская правда».

«Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт впечатляет. За последние годы Украина не смогла получить 5 млрд (отметим, что во время выступления не была указана валюта, но, вероятно, речь идет о евро. — Ред.), которые готовы были предоставить ей западные доноры», — заявила она.

«Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это проблема, на которую мы не можем закрывать глаза», — добавила она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть