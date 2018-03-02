02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В ЕС открытым текстом сравнили Украину с Сомали. Пока — по финансовой части

В Еврокомиссии заявили, что возможности ЕС по финансовой помощи Украине превышают возможности Украины освоить эти средства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова, сообщает киевское издание «Европейская правда».

«Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт впечатляет. За последние годы Украина не смогла получить 5 млрд (отметим, что во время выступления не была указана валюта, но, вероятно, речь идет о евро. — Ред.), которые готовы были предоставить ей западные доноры», — заявила она.

«Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это проблема, на которую мы не можем закрывать глаза», — добавила она.