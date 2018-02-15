15.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Крым, Россия, Украина

В ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма


Европейский союз не поддерживает и осуждает вхождение Крыма в состав Российской Федерации, но не собирается решать эту проблему.

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Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил посол ЕС в Российской Федерации Маркус Эдерер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так европейский дипломат прокомментировал вопрос о возможной компенсации Украине со стороны России за присоединение Крыма к РФ, о чем ранее заявлял президент Чехии Милош Земан.

«Евросоюз неоднократно и недвусмысленно подчеркивал, что не признает нелегальную аннексию Крыма и будет продолжать осуждать ее. И я не вижу, чтобы эта позиция в обозримом времени изменилась. Впрочем, подобные вопросы должен решать не ЕС, а Россия и Украина. Больше мне нечего добавить», — заявил Эдерер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что предлагая Украине отказаться от Крыма, Земан озвучил мысли европейских элит.

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