24.01.2018, Симферополь, Олег Кравцов

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В Европарламенте впервые услышали голос российского Крыма

В Европарламенте впервые представили экономический потенциал Крыма и инвестиционные возможности Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщают «Известия».

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Отмечается, что на площадке Европарламента в ходе конференции «Европейский союз и регионы России», в которой участвовали евродепутаты и представители национальных парламентов стран ЕС, прозвучало видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, пригласившего европейских политиков посетить полуостров.

«Надеюсь, что европейские политики будут еще чаще посещать полуостров, чтобы убедиться собственными глазами в том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации» Крыма. Нам нечего скрывать. Европейские парламентарии, общественные деятели, представители гражданского общества могут приезжать на полуостров и общаться не только с крымскими политиками, но и с представителями общественных организаций, религиозных общин и с простыми крымчанами», прокомментировал свое выступление Аксенов.

Кроме того, состоялась презентация ЯМЭФ, о котором более подробно рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского форума, который пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года, Андрей Назаров.

В конференции приняли участие более 50 человек, в числе которых депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек (главный организатор мероприятия), его коллеги из Голландии Андре Элиссен и Латвии Татьяна Жданок, представители национального парламента — депутаты палаты представителей Бельгии Филип Девинтер и Альдо Каркаси, а также парламентарии из Италии и других стран. От России были директор фонда «Крымконгресс» Алексей Воробьев и политолог Александр Ведруссов.

«Многие жители ЕС выступают за отмену санкций и создание единой Европы: от Лиссабона до Владивостока. Конференция продемонстрировала, что, несмотря на давление сверху, часть европейских политиков не боится высказывать свое мнение и готова бороться за налаживание отношений с Москвой», — заявил Кохличек.

В свою очередь председатель регионального совета североитальянской области Венето Роберто Чиамбетти сказал «изданию, что антироссийские санкции необоснованны и создают серьезные проблемы европейским предпринимателям.

«Я хочу, чтобы Брюссель и Рим, в частности, рассматривали Россию как близкого партнера, а не врага. Санкции должны быть немедленно отменены. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет посмотреть на ситуацию иными глазами и положительно скажется на сближении России и ЕС», — подчеркнул Чиамбетти.