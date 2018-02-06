06.02.2018, Киев, Игорь Петров

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В Европе начинаются масштабные санкции против Украины

Принятие «антибандеровского» закона в Польше означает начало масштабного процесса санкций против целого ряда украинских политиков – последствия этого решения Варшавы пока что недооцениваются в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в украинской столице заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принятый в Польше закон – это наиболее болезненный внешнедипломатический удар по украинским политическим элитам за последние три года, не считая каких-то финансовых решений наших западных партнеров.

В отличие от резолюций ПАСЕ, ООН, ОБСЕ, каких-то международных организаций и пр., польский закон, скорее всего, вступит в силу и будет иметь конкретную практику правоприменения. Более того, это будет достаточно эффективный инструмент управления украинскими элитами и влияния на украинскую политическую ситуацию.

Мы же понимаем, что польский закон – это не только три года заключения или штраф для каких-то радикализированных украинских общин на территории Польши. Есть и списки невъездных лиц, это уже 40 человек. Я ожидаю, что эти списки могут очень серьезным образом раздуться – и за счет депутатов Киевского горсовета, и за счет депутатов Верховной Рады, многих политиков.

Польша может вводить масштабные санкции против украинских политических элит, возбуждая не просто уголовные преследования, а конкретно закрывая дорогу в страны Шенгенского соглашения, создавая проблему и через Интерпол, разного рода финансовые мониторинги.

Конечно, быстрого эффекта ожидать не стоит. Я общаюсь с предпринимателями на Западной Украине. Некоторые из них поддерживали правых, ту же «Свободу», сейчас они в шоке, потому что половина бизнеса в Украине, половина – в Польше. Один человек поддерживал «Свободу» и баллотировался за нее на местном уровне. Теперь этого человека интересует, будет ли он невъездной, будут ли его преследовать в Польше, и что вообще с ним будет.

Поэтому этот закон достаточно серьезно бьет по украинским правым. Он в значительной мере подрывает экономическую базу правого движения. Многие люди, которые живут на Западной Украине, три раза подумают, какие им взгляды высказывать, какие политические силы поддерживать, и не приведет ли это в итоге к потере права собирать клубнику в Польше, зарабатывать, или вести бизнес на территории Польши.

Это очень болезненный, пока недооцененный удар по украинским правым. Не исключаю, что этому примеру могут последовать и другие наши партнеры. У нас еще есть Венгрия, которая требует ввести миссию ОБСЕ на Закарпатье», — сказал эксперт.