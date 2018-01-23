23.01.2018, Киев, Игорь Петров

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В Евросоюзе растут настроения в пользу отмены поддержки Киева

В Евросоюзе постепенно растут настроения в пользу отмены безоговорочной поддержки Киева, который отказывается выполнять Минские соглашения. Об этом в эфире телеканала Россия24 заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается закона о реинтеграции Донбасса, то официальной реакции ЕС на закон о реинтеграции сейчас нет. Большинство стран ЕС стараются эту проблематику переложить на плечи Берлина и Парижа, стран-участниц Нормандского формата. Реакция Берлина – сдержанная, этот закон надо изучить, и только потом делать выводы. В Париже несколько иная тональность, там почему-то не усматривают противоречия этого закона и Минских соглашений, хотя, по сути, этот закон отправляет Минские соглашения в корзину», — сказал он.

Владимир Чижов пытается донести до европейских политиков, что выполнение Минских соглашений и закон о реинтеграции Донбасса — несовместимы.

«Разумеется, я это уже успел сделать и буду продолжать это делать. Пока внятной реакции нет, но после наших разъяснений ситуация, по крайней мере, начинает восприниматься серьезно», — сказал он.

Европейцев больше всего беспокоит внутренне положение на Украине, отметил дипломат.

«Это вопросы коррупции, судебной реформы и т.д. Неправильно было бы говорить, что ситуация на Украине вызывает большую радость у партнеров в Европе. Критика идет, публичная и нет. Это примерно как с теми же санкциями – ЕС загнал себя в угол, и санкциями, и поддержкой Киева.

Отказаться от санкций и безоговорочной поддержки Киева ему становится весьма сложно, это требует наличия серьезной политической воли.

Мы видим признаки, что она копится, но пока не накопилась», — сказал Чижов.