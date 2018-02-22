22.02.2018, Луганск, Владимир Гладков

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В феврале на Донбассе десять боевиков «АТО» умерли от туберкулеза из-за несвоевременной медпомощи

Украинские солдаты на Луганщине заражаются туберкулёзом и мрут от несвоевременно оказанной медицинской помощи.

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Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным нашей разведки, в настоящее время в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск» в медицинских учреждения на лечении находится более 100 военнослужащих, из которых 60 человек с гриппом», – сообщил он.

«В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи 10 человек скончались», – добавил Филипоненко.

По словам полковника, только в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ с начала февраля выявлено более двадцати военных с диагнозом «открытая форма туберкулеза».

«В связи с большим количеством больных военнослужащих, помимо военно-медицинских учреждений, лечение бойцов осуществляется и в гражданских больницах. Ситуацию осложняет отсутствие необходимых лекарственных средств в лечебных учреждениях», – отметил представитель НМ ЛНР.