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В Галичине боевики «АТО» задержали, а полиция оштрафовала белорусских туристов за георгиевские ленты
Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов, которые приехали на территорию Украины с запрещенной в стране символикой.
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Об этом сообщили в Яремчанском отделения полиции в Ивано-Франковской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Как сообщил начальник Яремчанского ГО Нацполиции Юрий Миронюк, в село Поляница заехал автомобиль Mercedes Vito, на лобовом стекле которого была прикреплена георгиевская лента.
«Депутат вместе с местными активистами и бойцами АТО задержали туристов и потребовали убрать эту ленту, которая запрещена в Украине. После того, как те отказались ее снимать, активисты вызвали оперативную группу», — рассказал Миронюк.
Он отметил, что правоохранители составили на водителя административный протокол по ст. 173 и объяснили туристам, георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года, и за ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.
«По постановлению полиции Яремчанский городской суд оштрафовал нарушителей на 2 тыс. 550 грн (150 необлагаемых минимумов). Штраф туристами был уплачен без возражений», — добавил он.
Напомним, 15 июня 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».
Метки: белорусские туристы, боевики "АТО", Георгиевские ленты, Карпаты, штраф
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