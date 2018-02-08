08.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Крым, Россия, Туризм, Украина

В Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом


Делегация немецких парламентариев, посетившая на днях Крым, удивилась темпами строительства на полуострове. Особенно их впечатлило новое здание аэропорта «Симферополь», которое находится на завершающей стадии строительства и возведено за короткие сроки.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил член делегации, депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он также выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Крымом и Германией.

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«У нас была возможность увидеть новый аэропорт в Симферополе. Мы очень надеемся, что в скором будущем прямые рейсы «Крым, Симферополь-Германия» будут функционировать. И даже те люди, которые хотят провести отпуск в Крыму, могут спокойно прилететь сюда и отдохнуть», — заявил Бекамп.

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