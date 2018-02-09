09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Германии шокировали Киев новым предложением по Крыму

Депутат парламента германской земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен, находящийся в составе немецкой делегации в Крыму, заявил, что к власти на Украине должны прийти политические силы, способные принять волеизъявление крымского народа.

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Об этом немецкий политик заявил в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что санкции, введенные ввиду проведенного референдума в Крыму и объединения с Россией, — контрпродуктивны. Это путь эскалации. На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи», — полагает Сайффен.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «предательством Украины как жертвы военной агрессии» призыв глав пяти федеральных земель ФРГ к смягчению антироссийских санкций.