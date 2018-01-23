23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Происшествия, Спецслужбы, Украина

В горы на границу с Румынией послали Нацгвардию — на усиление пограничникам


Для усиления охраны государственной границы Украины и противодействия незаконным действиям правонарушителей Черновицкий пограничный отряд усилили несколькими десятками военнослужащих Национальной гвардии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии», — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что военнослужащие Национальной гвардии впервые привлекаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда.

«Это позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы», — подчеркнули в Госпогранслужбе Украины.

При этом в погранслужбе добавили, что для пограничников и гвардейцев такое взаимодействие не ново, поскольку военнослужащие двух ведомств совместно обеспечивали усиление системы охраны украинско-молдавской границы на Приднестровском сегменте.

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