21.02.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой

Россия упустила ситуацию в плане сохранения русского языка в странах бывшего СССР. Об этом сегодня в Госдуме РФ заявила депутат Елена Ямпольская.

«Мы слышим о самоубийственной дерусификации Украины. Мы слышим, как представители прибалтийских стран, чей вклад в сокровищницу мировой мысли, честно говоря, скромен, называют русский язык «языком дикарей». Когда дружественный Казахстан переходит на латиницу, обуревают разные чувства: недоумение, гнев, досада. Досада на самих себя за то, что что-то упустили, уступили, недоработали», — сказала Ямпольская.

Она выразила возмущение по поводу нападения националистов на Россотрудничество в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышим трезвые и не очень выступления лидера соседнего государства и вспоминаем анекдот про говорящую собаку, которую хозяин готов продать за бесценок, потому что она постоянно врет», — сказала Ямпольская.

Депутат заверила коллег, что позиции русского языка в мире будут возвращены.

«Будем объективны: нереально было сохранить язык и культуру, когда друзья и партнеры хотели стереть Россию с карты мира. Вот теперь, когда с нами нельзя не считаться, русский язык начнет возвращать свои позиции», — сказала Ямпольская.