24.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме предложили организовать российское телевещание на Молдову из Приднестровья

Россия не использует все имеющиеся технические возможности для обеспечения своего телевизионного вещания на территории Молдовы.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил Константин Затулин, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Надо обратить внимание на наши возможности, а они существуют. Мы не используем, например, мощный ретрансляционный узел на территории Приднестровья. Надо этим заняться и профинансировать работы, чтобы можно было это все делать. Никакими запретами нельзя ликвидировать возможность для молдаван смотреть российское телевидение», — сказал Затулин.

Он полагает, что недавний запрет на трансляцию российских политических и информационно-политических программ в Молдове связан с тем, что Демократическая партия молдавского олигарха Влада Плахотнюка не имеет шансов выиграть парламентские выборы, которые состоятся в этом году.

«Все это делается ради того, чтобы обеспечить себе командные высоты накануне парламентских выборов. Власть ускользает от Плахотнюка. Он наиболее непопулярный из политиков по всем опросам. Поэтому так они собираются проводить «честную конкурентную борьбу» на парламентских выборах», — сказал Затулин.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», сегодня Госдума обратилась к руководству Первого канала с призывом разорвать договор с каналом Плахонюка, который транслирует только развлекательный контент. Затулин предложил посмотреть, «насколько чистые руки у людей, которые подписывали договор с каналом, принадлежащим Плахотнюку».