17.01.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме призвали ужесточить режим трудовой миграции

КПРФ выступает за введение строгого визового режима со странами Средней Азии, из которых в Россию приезжает большое количество нелегальных мигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат Валерий Рашкин.

«Очевидно, что оформление временного проживания и трудоустройства в настоящее время носит излишне упрощенный характер. Для наведения элементарного порядка в этой сфере предлагается введение трудовых виз, при получении которых въезжающие в страну лица пройдут необходимые проверку и подготовку. Это ограничит въезд в страну потенциальных правонарушителей, носителей радикальных взглядов, членов подпольных сект и организаций», — сказал Рашкин.

Он полагает, что эффективной мерой мог бы стать полный запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, которые имели судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Необходимо ужесточить законодательство в отношении найма иностранных работников. Ввести электронный контроль и повысить страховые взносы для иностранцев и лиц без гражданства. Необходимо усилить санкции против работодателей за найм на работу нелегальных мигрантов, а также осуществлять их депортацию за счет работодателя», — сказал Рашкин.