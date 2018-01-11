11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В ГПУ многие хотят отставки Луценко

Если материалы, опубликованные в ряде украинских СМИ касательно причастности ряда высших должностных лиц Украины к выводу средств Виктора Януковича из Украины подтвердятся, то это нанесет непоправимый ущерб всей линии гособвинения в рамках уголовных дел против беглого президента, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом рассказал изданию «Апостроф» источник в Генпрокуратуре, близкий к расследованию дел против Януковича, передает агентство «Украинские новости».

«В связи с этим скандалом, где всплыла эта Investment Capital с именами Гонтаревой, Пасенюка и прочих, теперь по сути дискредитирована вся наша многолетняя работа против Януковича. Кто теперь поверит после такого Генпрокуратуре? Как нам дальше убеждать западных партнеров в необходимости ареста активов Януковича? О чьей госизмене в таком случае нам вообще придется говорить?», — говорит собеседник из ГПУ.

Он также поведал о том, какие оценки высказываются по данной теме чиновниками Генпрокуратуры в неформальной обстановке: «Наши, кто пережил уже многих генеральных, с самого начала предупреждали шефа: рано или поздно мы с этими деньгами Януковича громко вляпаемся. Потому что, во-первых, там все очень запутано. И на эти счета завязаны многие нынешние. В то время, как связь этих средств напрямую с Януковичем пока не очень и видна. Во-вторых, на эти деньги положили глаз уже многие из новых, кто пришел в кабинеты после Януковича. Но так как дело было завязано на офшоры, многим нашим было ясно, что рано или поздно такая история не могла не всплыть в зарубежных СМИ. И вот она всплыла. И теперь остается констатировать: да, мы вляпались, причем по-крупному».

«Теперь ясно, почему однажды решили начинать это достаточно скользкое дело по госизмене — вместо открытого процесса по коррупционным историям, на чем настаивали многие, — пояснил далее источник. — Оказывается, были очень влиятельные фигуры, которые просто боялись в итоге выйти на самих себя».

Поясняя сложившуюся ситуацию, собеседник предположил, что «крайними в таком провале все политики, включая президента, могут сделать именно прокуратуру, так как нам заявят, что именно мы недосмотрели как руководство Нацбанка участвует в этих офшорных махинациях». «При этом все остальные сделают вид, как будто и не причастны к этому безобразию», — отмечает далее он.

Что же касается других дел в отношении Януковича, источник отметил, что «еще одним тревожным звонком стала вся эта странная история с т.н. грузинскими снайперами». «Опять же, по глупости или злому умыслу, с этими грузинами мы с самого начала утратили инициативу. А нужно было брать все и в первый же день выходить на этот итальянский канал, добиваться показаний журналистов, доказывать, что мы имеем дело с фейком и провокацией, — считает сотрудник ГПУ. — Но вместо этого мы почти месяц играли в молчанку. А тем временем, версия, которая фактически дезавуирует нашу работу по Януковичу за эти годы, набрала обороты. Прошел месяц, пока наше руководство дало добро на изучение вопроса. И лишь на днях мы наконец-то смогли допросить по этой теме одного из фигурантов, которого обвинили итальянцы — Саакашвили».

Также, по словам собеседника из ГПУ, «стала видна недостаточная проработка материала группой прокуроров в деле по госизмене — последние публичные показания Яценюка и Авакова превратились в допрос со стороны адвокатов Януковича, в ходе которого гособвинение тоже теряло инициативу, получив серию неприятных ударов». «Теперь пора решать, будем ли мы и дальше позволять им вот так играться с нами или же до этих адвокатов пора более убедительно донести, что это все-таки процесс против Януковича, а не против лидеров Майдана», — сказал он.

«На самом деле, все это происходит потому, что доверия внутри нашего ведомства стало мало, — отмечает источник из ГПУ. — Отсюда и нет слаженной работы, мало профессионального подхода. Зато есть много популизма, который только подрывал авторитет ведомства». По его словам, «сотрудники с многолетним стажем на прокурорской работе, кто реально понимает ситуацию, просто боятся открыто высказывать свою точку зрения, если та вдруг идет вразрез с позицией генерального прокурора. Да и он, пришедший сюда не из системы, не всегда понимает вообще, о чем мы говорим. Дельный совет человеку дать просто некому. Все тихо ждут, когда президент и депутаты задумаются, и прокуратуру возглавит профильный специалист, а не политик».

Напомним, лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили ранее заявил, что 9 января его допросили в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане и ему пришлось давать показания касательно информации прозвучавшей в телевизионном расследовании итальянских журналистов.

Ранее сообщалось, что Янукович сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), учредителем и главой совета директоров которой являлась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Об этом говорится в расследовании журналистов Al Jazeera со ссылкой на решение Краматорского районного суда, которое они опубликовали. «В решении суда подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму 1,5 миллиарда долларов», – подчеркивается в материале. Согласно опубликованному засекреченному вердикту Краматорского районного суда, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Журналисты Al Jazeera подчеркивают, что все эти оффшорные фирмы стали фактически «трубопроводом» для выкачивания денег из Украины».

При этом «Украинская правда» в своем расследовании сообщила, что, помимо Гонтаревой, соучредителем данной компании также является Макар Пасенюк, которого характеризуют как «финансиста Порошенко». Как выяснила «УП», ранее ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в т.н. «слепой траст». Также, по данным «УП», депутаты БПП называют Пасенюка одним из самых сведущих в делах бизнеса Порошенко. Ранее о близости инвестбанкира к Порошенко заявлял и Саакашвили.