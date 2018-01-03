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«В» или «на» Украине: киевская поэтесса расставила все точки над «и»
Когда русские говорят «на Украину», они никоим образом не пытаются унизить украинский народ, а всего лишь придерживаются общепринятых правил грамматики своего языка.
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Об этом в эфире youtube-канала «Open Ukraine» рассказала украинский культуролог и русскоязычная поэтесса Евгения Бильченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В России по нормам русского языка правильно говорить «на Украину», – заявила Бильченко.
Далее она рассказала о ситуации на самой Украине:
«В самой Украине в конце 90-х или начале 2000-х годов из политических убеждений приняли предлог «в», чтобы он подчёркивал субъект государственности. Этот предлог был внедрён в грамматику для коррекции политического языка. Поэтому, когда в Москве говорят «на Украине», всё правильно они говорят», – заявила Бильченко.
Метки: Евгения Бильченко, мнение, политика, филология
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