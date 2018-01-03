 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Киев, Владимир Гладков
  5 053 просмотров
Киев, Культура, Общество, Политика, Украина

«В» или «на» Украине: киевская поэтесса расставила все точки над «и»


Когда русские говорят «на Украину», они никоим образом не пытаются унизить украинский народ, а всего лишь придерживаются общепринятых правил грамматики своего языка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире youtube-канала «Open Ukraine» рассказала украинский культуролог и русскоязычная поэтесса Евгения Бильченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В России по нормам русского языка правильно говорить «на Украину», – заявила Бильченко.

Далее она рассказала о ситуации на самой Украине:

«В самой Украине в конце 90-х или начале 2000-х годов из политических убеждений приняли предлог «в», чтобы он подчёркивал субъект государственности. Этот предлог был внедрён в грамматику для коррекции политического языка. Поэтому, когда в Москве говорят «на Украине», всё правильно они говорят», – заявила Бильченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть