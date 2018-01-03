03.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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«В» или «на» Украине: киевская поэтесса расставила все точки над «и»

Когда русские говорят «на Украину», они никоим образом не пытаются унизить украинский народ, а всего лишь придерживаются общепринятых правил грамматики своего языка.

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Об этом в эфире youtube-канала «Open Ukraine» рассказала украинский культуролог и русскоязычная поэтесса Евгения Бильченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В России по нормам русского языка правильно говорить «на Украину», – заявила Бильченко.

Далее она рассказала о ситуации на самой Украине:

«В самой Украине в конце 90-х или начале 2000-х годов из политических убеждений приняли предлог «в», чтобы он подчёркивал субъект государственности. Этот предлог был внедрён в грамматику для коррекции политического языка. Поэтому, когда в Москве говорят «на Украине», всё правильно они говорят», – заявила Бильченко.