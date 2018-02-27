27.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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В Италии обещают поднять перед Брюсселем вопрос отмены антироссийских санкций

В случае победы на парламентских выборах 4 марта и формирования правительства правоцентристская коалиция Италии поднимет в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций, пишут «Известия».

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«Я всегда говорил, что, когда мы будем в правительстве, мы обратимся к Брюсселю с просьбой прекратить антироссийские санкции, потому что они вредят нам самим. Да и Россия для нас — фундаментальный союзник в борьбе с терроризмом. С нами позиция Италии по санкциям изменится», — заверил издание кандидат в премьеры от правоцентристской коалиции и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В публикации отмечается, что по ряду вопросов среди участников коалиции есть разногласия, но они не касаются действий на российском направлении

При этом собеседник «Известий» в партии «Вперед, Италия!» отметил, что в случае победы на выборах правоцентристы не исключают возможности в дальнейшем поднять на площадках ЕС и тему признания Крыма, поскольку «почти все в Европе поняли, что полуостров навсегда останется российским».

«А пока что мы, официально являясь сторонниками Минских соглашений, без лишнего шума ведем сотрудничество с Крымом на местном уровне», — сказал однопартиец Сильвио Берлускони.

В настоящее время правоцентристская коалиция уверенно лидирует в соцопросах, пользуясь поддержкой более 37 процентов избирателей.

На втором месте идет партия «Движение пяти звезд», которая также также открыто выступает в поддержку отмены антироссийских санкций.