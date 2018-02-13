13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Ивано-Франковске маленький ребенок сбежал из дому от голода

В полицию Ивано-Франковска поступило сообщение от жителей города о том, что в их доме находится пятилетний соседский мальчик, который не хочет возвращаться домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом информирует пресс-служба управления полиции в Ивано-Франковской области.

«Причина такого поведения ребенка работникам ювенальной превенции стала понятной, когда они прибыли по указанному адресу и попытались пообщаться с родными мальчика. Оказалось, что малолетний ребенок был голоден и нуждался в помощи медиков, а матери это было безразлично. Кроме того, в помещение 30-летняя женщина полицейских не впустила и вообще отказалась от общения с ними. Поэтому малыша полицейские доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители выяснили, что в квартире, где проживают еще трое детей 10, 9 и 3 года, страшный беспорядок и антисанитария.

«Это показали и специалисты центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Однако женщина считает, что ее дети имеют необходимые условия для проживания и нормального развития — вчера она даже пожаловалась руководству областного управления полиции на незаконные, по ее мнению, действия полицейских, которые изъяли ее сына. Закономерно, что правоохранители не оставили и остальных детей в невыносимых условиях, в которых им приходилось жить. Сегодня их доставили в центр социально-психологической реабилитации для детей. Их мать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено к административной ответственности. Кстати, уже второй раз в течение года», — сообщили в полиции.