01.02.2018, Москва, Елена Острякова

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В Израиле предупредили, что Украина идет к нацистскому перевороту

Появление парамилитарных формирований на Украине напоминает ситуацию, которая складывалась в Германии накануне 1933 года.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслубы «Натив» Яков Кедми.

«Там [в Германии] полиция медленно перестала им мешать. Этот процесс идет и здесь. То, что их сегодня 500, это только начало. Налицо штурмовые отряды с расистской идеологией. Они будут защищать арийские ценности на Украине. К выборам идет естественный процесс, когда штурмовики начинают определять, что происходит на улице, а полиция будет бессильна, будет им подчиняться», — сказал Кедми.

Он полагает, что справиться с националистической угрозой нынешняя украинская власть не сможет.

«Украина очень четко идет к 33-му году. Насколько она близка к нему, мы не знаем, но Украина пройдет через нацистские штурмовые группы. И она обязана будет, чтобы восстановиться, пройти через подавление этой сволочи силой. Демократия европейская или другого типа с этими товарищами не справится. Поэтому при этой власти вряд ли что-то изменится. Когда эта власть рухнет, а она рухнет при помощи силы, Украина избавится от штурмовиков», — полагает Кедми.

Стоит отметить, что 28 января в Киеве прошел марш и присяга так называемых «национальных дружин» — своего рода уличной армии, сформированной на базе неонацистского и расистского полка «Азов». Организаторы марша объявили, что собираются установить украинский порядок, который будет характеризоваться «господством украинской нации».